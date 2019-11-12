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鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」

2019-11-12 14:01聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

鎖定對岸高消費端，台南市政府農業局整合優質農業廠商打團體戰，以「臺南農產」為主題形象館，參與上海秋季國際食品展，希望一舉打響台南農產在大陸的知名度。

上海秋季國際食品展（FHC China）今起至14日連續3天在上海新國際博覽中心開展，台南市由農業局主任秘書吳威達領軍、率領、農產行銷科長邱季芳、鹽水農會總幹事邱子軒等人與會。吳威達表示，市長黃偉哲認為台南絕不能缺席，今年承租了4個攤位，整合9家農會、1家漁會及8家農企業、農產加工廠商，共計18個單位57項產品共同參展，希望把握賺人民幣機會。

台南市政府農業局表示，上海秋季國際食品展今年為第23屆，涵蓋食品、飲料、肉類、海鮮、蔬果、烘焙、咖啡、酒類及餐飲設備等所有行業，吸引全球食品飲料企業前來參展。

去年展出共吸引11萬8274位專業買主蒞臨參觀，較2017年同比增長23％，主要買主來自中國大陸各省市，參展商則來自48個國家的3千家企業，是拓銷中國大陸內需食品市場的重要展覽平台，參展廠商可直接與國內外買家洽談。

農業局說，這次台南9個區農會參展農產品，均是精緻化特色產品，都有品牌，如「鹽水區農會」推出鹽水意麵、番茄果乾產品；「學甲區農會」推出黑豆醋、精釀黑豆醬油；「將軍區農會」牛蒡系列產品。

「東山區農會」推出濾泡咖啡、蜂蜜、桂圓薑母飲商品；「柳營區農會」推出牛奶糖；「西港區農會」推出黑麻油、清麻油；「新市區農會」推出茶豆香酥毛豆香鬆；「玉井區農會」推出愛文芒果干；「麻豆區農會」推出蜂蜜柚子茶、梅柚片兒、柚子篸；「南縣漁會」推出虱目魚鬆、魚脯等產品。

另外，8家農企業、農產加工廠商如「南瀛農產國際有限公司」推出土芭樂茶包、果乾系列、牛蒡切片禮盒；「麻鑽農坊」推出柚子果茶、陳年老柚茶、苦瓜茶；「嘉振企業有限公司」推出濃縮乳清蛋白、芝麻胜肽果蔬醱酵液；「森貿國際有限公司」推出地瓜薯條；「蜜田本舖」推出蜂蜜火龍果綜合果汁、火龍果乾；「玉井之門食品有限公司」推出水果乾禮盒；「旭升企業股份有限公司」推出各式果乾；「隨緣山有機農場」推出梅青系列產品。

鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」，圖為鹽水區農會總幹事邱子軒（...
鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」，圖為鹽水區農會總幹事邱子軒（右）向買家簡介鹽水農會農產品。圖/台南市政府農業局提供
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鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」，以「臺南農產」為主題形象館，...
鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」，以「臺南農產」為主題形象館，希望打響知名度。圖/台南市政府農業局提供
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台南市政府農業局主任秘書吳威達（左一）向買家介紹台南農產特色。圖/台南市政府農業...
台南市政府農業局主任秘書吳威達（左一）向買家介紹台南農產特色。圖/台南市政府農業局提供
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鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」。圖/台南市政府農業局提供
鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」。圖/台南市政府農業局提供
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