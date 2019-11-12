華為發出近90億元 獎勵推動關鍵零組件自主有功人員

2019-11-12 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



據證券時報旗下新媒體《券商中國》報導，11月11日，當多數人忙著「剁手」之際，華為員工則是開心領獎金。報導稱，華為「雙11」當天發放兩項獎金，一是只要考績合格員工都能領到一個月薪水的「陽光普照獎」；二是專給過去幾個月，積極推動華為關鍵零組件國產化的有功人員，這項獎金總額高達人民幣20億元（約新台幣86億元）。

報導稱，即便在中美貿易戰下，華為「並不缺錢」，華為今年前三季營收達人民幣6,033億元，增長24%；淨利潤535億元，較去年同期增長約21.6%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

券商中國表示，根據華為員工11日在社交網路上透露的訊息，獎金是為感謝員工自今年5月華為面臨美國制裁以來的努力。「陽光普照獎」人人有份，11月15日發放。兩份獎金算下來，16級核心員工估計最少可最少拿到人民幣15萬元（約新台幣64.5萬元）獎金。

《中國企業家》報導，人民幣20億元獎金僅部分人能獲得，主要是助力華為替代美國進口部件的部門，如：海思、採購、鯤鵬等，涉及到晶片、Android服務套件、作業系統、商務軟體等替代業務，預計12月發放完成。

但報導也指出，「估計是從年終獎池子拿出來的，羊毛出在羊身上，年底股票分紅可能會少。」

券商中國指出，目前華為在全球170多個國家和地區開展業務。今年5月16日和8月19日，美國商務部與工業安全局（BIS）根據美國出口管制法規（EAR）第744.11（b）款規定，將華為的69家和46家非美國關聯公司列入實體清單，所有受EAR管控的物項（包括硬體、軟體、技術等）向被列入實體清單的相關公司出口、再出口或境內轉移等，均須向美國商務部申請許可（即「實體清單事件」）。

受「實體清單事件」影響，華為被迫必須積極落實關鍵零組件的國產化。上海《第一財經》報導，專業拆解機構TechInsights日前對華為旗艦手機Mate 30進行拆解後發現，Mate 30系列手機中，來自華為海思自行研發晶片的比例已占一半以上；美國元器件的比重大幅降低，取而代之的是日本、韓國及大陸的供應鏈廠商。