華為發出近90億元 獎勵推動關鍵零組件自主有功人員
據證券時報旗下新媒體《券商中國》報導，11月11日，當多數人忙著「剁手」之際，華為員工則是開心領獎金。報導稱，華為「雙11」當天發放兩項獎金，一是只要考績合格員工都能領到一個月薪水的「陽光普照獎」；二是專給過去幾個月，積極推動華為關鍵零組件國產化的有功人員，這項獎金總額高達人民幣20億元（約新台幣86億元）。
報導稱，即便在中美貿易戰下，華為「並不缺錢」，華為今年前三季營收達人民幣6,033億元，增長24%；淨利潤535億元，較去年同期增長約21.6%。
券商中國表示，根據華為員工11日在社交網路上透露的訊息，獎金是為感謝員工自今年5月華為面臨美國制裁以來的努力。「陽光普照獎」人人有份，11月15日發放。兩份獎金算下來，16級核心員工估計最少可最少拿到人民幣15萬元（約新台幣64.5萬元）獎金。
《中國企業家》報導，人民幣20億元獎金僅部分人能獲得，主要是助力華為替代美國進口部件的部門，如：海思、採購、鯤鵬等，涉及到晶片、Android服務套件、作業系統、商務軟體等替代業務，預計12月發放完成。
但報導也指出，「估計是從年終獎池子拿出來的，羊毛出在羊身上，年底股票分紅可能會少。」
券商中國指出，目前華為在全球170多個國家和地區開展業務。今年5月16日和8月19日，美國商務部與工業安全局（BIS）根據美國出口管制法規（EAR）第744.11（b）款規定，將華為的69家和46家非美國關聯公司列入實體清單，所有受EAR管控的物項（包括硬體、軟體、技術等）向被列入實體清單的相關公司出口、再出口或境內轉移等，均須向美國商務部申請許可（即「實體清單事件」）。
受「實體清單事件」影響，華為被迫必須積極落實關鍵零組件的國產化。上海《第一財經》報導，專業拆解機構TechInsights日前對華為旗艦手機Mate 30進行拆解後發現，Mate 30系列手機中，來自華為海思自行研發晶片的比例已占一半以上；美國元器件的比重大幅降低，取而代之的是日本、韓國及大陸的供應鏈廠商。
報導稱，在華為內部，「消A」被反覆提及。美國元器件被稱為「A」，「消A」象徵華為希望不再受制於美國。事實上，供應鏈可控是今年大陸國產手機廠的戰略重點之一，而這也給大陸本土供應鏈企業一個發展的機會。
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