陸兩大電商阿里、京東 雙11交易額合計破2兆元

2019-11-12 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



儘管已經邁入第11個年頭，但大陸「雙11」成長力道依舊驚人。根據阿里巴巴公布的數據，11月11日全天，「2019天貓雙11全球狂歡節」總成交額達到人民幣2,684億元，比2018年成長25.7%；京東「11.11京東全球好物節」累計下單金額也超2,044億元，增幅近28%。

光是中國兩大電商「雙11」單日成交額合計就達到驚人的人民幣4,728億元，約新台幣2兆466億元。

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據上海《澎湃新聞》報導，今年天貓雙11僅花了1分36秒成交總額就突破人民幣100億元（約新台幣433億元）；最高峰時，每秒訂單達54.4萬筆，創下世界新紀錄。

大陸國家郵政局統計，「雙11」全天，大陸各郵政、快遞企業共處理5.35億快件，是今年第2季以來日常處理量的3倍，比去年增長28.6%，再創歷史新高。預計今年「雙11」遞送高峰期從11月11日持續至18日，高峰期間，全行業處理的郵快件量將達到28億件。

大陸國家郵政局稱，為因應暴增的包裹、快遞，大陸郵政和快遞企業在現有服務能力的基礎上，全行業還臨時聘用近40萬人和12萬輛汽車。在技術上，無人倉、無人機、無人車也逐漸實現量產和規模化應用。

人民日報指出，已經走過11個年頭的「雙11」購物節，已成為觀察中國消費市場的重要窗口。中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，隨著物流設施不斷完善和電商配送半徑的延伸，「下沉市場」（指三線以下城市、縣鎮與農村地區市場）正成為「雙11」重要的新增長點。

報導稱，過去兩年，淘寶天貓新增用戶中，超過70%來自下沉市場。京東的數據則顯示，「雙11」期間，京東新用戶近四成來自主打「拼購」的「京喜」，而在京喜用戶中，超過七成來自三至六線下沉新興市場。