京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來
2019-11-12 00:08
聯合報 特派記者呂佳蓉
/北京即時報導
京東總部昨天舉辦「11.11全球好物節」發布會活動，根據京東公布數據，在下午2時37分，「11.11京東全球好物節」累計下單金額突破1794億元。從11日零時突破1313億元，9時突破1658億元，接連創下新高。
據京東大數據研究院首席數據官劉暉指出，「低線城市」消費升級下的蓬勃潛力，成為京東瞄準的主戰場。他也說，低線級消費依然處於剛剛起步的狀態，但毫無疑問會成為大陸電商消費的未來。
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劉暉表示，「低線城市」在購買家電如冷氣機、電視、冰箱等領域，需求和購買尺寸平均比一線城市大些，顯示消費升級的深入性。從購物資料上顯示，目前低縣級區域的消費有點「土豪」的味道，在家電等方面的消費品質甚至超過了都市，比如冰箱的容積比都市高10.09L、電視大2.3寸。在同比增速上，低線級市場的奢侈品同比增長230%、智慧馬桶同比上升132%、家具同比增長136%。
首次參與雙11的京東社交電商「京喜」提供的資料更加顯著，從使用者角度來看，京東全站新用戶中來自「京喜」的近4成。「京喜」用戶中，超過7成來自3至6線下沉新興市場，其中，來自這些下沉市場的新用戶占到了京喜整體新用戶的四分之三，更深入觸達下沉新興市場。
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