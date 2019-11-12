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京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

京東總部昨天舉辦「11.11全球好物節」發布會活動，根據京東公布數據，在下午2時37分，「11.11京東全球好物節」累計下單金額突破1794億元。從11日零時突破1313億元，9時突破1658億元，接連創下新高。

據京東大數據研究院首席數據官劉暉指出，「低線城市」消費升級下的蓬勃潛力，成為京東瞄準的主戰場。他也說，低線級消費依然處於剛剛起步的狀態，但毫無疑問會成為大陸電商消費的未來。

劉暉表示，「低線城市」在購買家電如冷氣機、電視、冰箱等領域，需求和購買尺寸平均比一線城市大些，顯示消費升級的深入性。從購物資料上顯示，目前低縣級區域的消費有點「土豪」的味道，在家電等方面的消費品質甚至超過了都市，比如冰箱的容積比都市高10.09L、電視大2.3寸。在同比增速上，低線級市場的奢侈品同比增長230%、智慧馬桶同比上升132%、家具同比增長136%。

首次參與雙11的京東社交電商「京喜」提供的資料更加顯著，從使用者角度來看，京東全站新用戶中來自「京喜」的近4成。「京喜」用戶中，超過7成來自3至6線下沉新興市場，其中，來自這些下沉市場的新用戶占到了京喜整體新用戶的四分之三，更深入觸達下沉新興市場。

位於北京亦莊的京東總部。記者呂佳蓉/攝影
位於北京亦莊的京東總部。記者呂佳蓉/攝影
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京東大數據研究院首席數據官劉暉在昨天發布會上首先秀出京東不斷更新的成交額數字。記...
京東大數據研究院首席數據官劉暉在昨天發布會上首先秀出京東不斷更新的成交額數字。記者呂佳蓉/攝影
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電商新興市場雙11

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