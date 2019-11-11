滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



多名上海民眾向陸媒，以及市民熱線「12345」投訴，在上海經營23年的台資巴黎婚紗突然關門，而關聯品牌米蘭婚紗則先早一步歇業，兩個品牌均為台灣攝影師李紹白創立。

根據台商轉述，李紹白在2014年出售巴黎婚紗51%股份，去年因身體健康原因離開管理職位，但仍是巴黎婚紗的法人，今年長時間在台灣調養身體；而收購巴黎婚紗51%股份的公司因經營不善，不願再投入資金，目前宣布進入清算流程。

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巴黎婚紗走高階路線，而米蘭婚紗則銷售中低階路線，兩個品牌共用部分營運資源。

上觀新聞報導，10月31日下午3時，上海市民屠小姐按約前往大渡河路168弄6號的「巴黎婚紗」挑選自己的婚紗照，但這家婚紗攝影店竟然關門了。

今年3月，王先生在婚博會上預訂了攝影套餐人民幣17,800元，10月中旬，見拍攝日期臨近，反覆聯繫大渡河路門店，確認拍照的安排，但門店始終未給予明確的說法，於是提出退還預訂款項，但對方說法一變再變，果不其然錢要不回來了。

吳小姐今年6月1日在婚博會的米蘭婚紗展台，購買了人民幣5,980元的婚紗照套餐。雙方合約約定11月開始拍攝，10月中旬，吳小姐聯繫工作人員時，發現電話已打不通。

巴黎婚紗和米蘭婚紗早年門店均位於淮海路上，後來逐漸一併搬至大渡河路，共用一個門店和松江的拍攝基地。

巴黎婚紗的一名高管表示，問題的關鍵在於業績下滑，今年6月婚博會上，銷售額大幅減少，往年銷量一般都在五六百單，而今年僅有往年一半，銷量下滑的同時，員工的工資和銷售提成也開始拖欠。

巴黎婚紗的員工楊小姐指出，自今年7月15日起，100多名員工的薪水就未能及時發放，員工們7月底才拿到了6月的薪水，且所有人都只拿到人民幣1,000元；8月15日，工資發放再次拖欠，員工和公司管理層多次談判協商後，8月23日發放了6月剩餘的工資，8月27日發放了6月的銷售提成。

到了9月，七八月的工資遲遲沒有著落，拖欠的情況愈發嚴重，多名員工向勞動保障部門舉報後，巴黎婚紗發放了員工7月的薪水，之後直至10月31日關門，員工們未再拿到一分錢。

查詢企業的工商登記信息，「上海巴黎婚紗攝影有限公司」「上海米蘭婚紗攝影有限公司」均為「李順富」投資開設，李順富即為李紹白真名。

此外，「上海瑪莎莉莉婚紗攝影有限公司」也同為李紹白所有，但由於瑪莎莉莉品牌門店早於10年前關門，因此該公司實際被用作為巴黎婚紗門店的營運公司。

另有員工表示，上海瑪莎莉莉婚紗攝影有限公司上面還有一家母公司「華人婚慶服務集團股份有限公司」，是一家香港企業。

官網顯示，該集團於2015年取得巴黎婚紗的控股，應為李紹白於2015年引入的合作方，而巴黎婚紗多名高管表示，巴黎婚紗關門的原因除了業績下滑外，或許正與瑪莎莉莉與華人婚慶集團之間的糾葛有關。

糾葛來自於銷售收入分配上的分歧，婚紗攝影套餐的銷售中，普遍存在二次銷售的現象，且二次銷售的金額不少，消費者購買了婚紗拍攝專案後，在實際拍攝中，對禮服不滿意通常會補差價更換禮服，化妝需要額外購買「安瓶」「定妝液」等化妝品，在選片時通常也會購買更多的精修照片和相框相冊，這些都屬於套餐之外的二次消費。

在華人婚慶集團未介入巴黎婚紗的營運前，二次銷售的收入並不進入公司帳戶，通常由李紹白個人掌控，並作為獎勵分配給員工。

華人婚慶集團介入且控股後，李紹白並未改變營運方式，二次銷售的收入仍按照原有方式分配，並未告知華人婚慶集團，因而在華人婚慶集團看來，儘管巴黎婚紗營運良好，但實際上利潤並不高。

華人婚慶集團認為，李紹白透過這些操作，轉移了公司的部分經營收入，要求李紹白要麼退回轉移的資金，要麼退出公司的經營，因而今年6月起，李紹白離開了一手創立的巴黎婚紗，之後，巴黎婚紗的全部銷售收入均轉入華人婚慶集團帳戶，由集團予以分配，但高管們表示，工資也僅僅發到7月。