高交會 44國、3000企業參展
2019-11-12 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
第21屆中國國際高新技術成果交易會組委會表示，本屆高交會將於11月13日至17日在深圳舉行，阿根廷、澳大利亞、奧地利、巴林、日本、韓國、美國、歐盟等44個國家和國際組織、68個境外團組將參展。
除了展現開放的國際科技合作，聚焦源頭創新也是本屆高交會的特點之一。高交會組委會發布消息稱，在參展的3000多家企業之外，中科院計算機網絡信息中心、中科院重慶綠色智能技術研究所、香港應用科技研究院、廣東省半導體產業技術研究院等近200家科研機構，南開大學、香港理工大學、澳門科技大學等近100家高校也將帶來前沿科技成果。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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此外，本屆高交會還將設立粵港澳大灣區展示區，集中展示香港、澳門、廣州、深圳等大灣區各城市創新資源，展現區域協同發展新機遇。
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