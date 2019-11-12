親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

歐洽會成都開幕 27國攜手北京

2019-11-12 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆中國—歐盟投資貿易合作洽談會（簡稱第十四屆歐洽會）11日在成都開幕。本屆歐洽會以「共建陸海新通道，共創開放新樞紐，共享合作新機遇」為主題。

會議期間，芬蘭、西班牙、德國、法國、英國等27個歐洲國家的與會者將探討當前全球投資貿易的新挑戰、新機遇，推動歐洲國家與中國西部地區在投資、貿易、科技領域的全方位合作。

中新社報導，歐盟駐華代表團公使兼副團長何雲騰表示，歐盟願意與中國加深在互聯互通方面的合作，提升透明度以及公平競爭的環境，讓所有的投資者都能從中受益。成都是離歐洲最近的中國大城市之一，歐盟企業來此投資興業充滿了機遇，希望本屆歐洽會能進一步加強歐盟與中國西部的投資貿易活動。

中國國際商會黨委副書記徐延波表示，歐盟已連續16年位列中國第一大貿易夥伴，雙方互為彼此第一大進口市場。當前中國正在大力推進一帶一路建設，歐盟也正在積極實施歐洲2020戰略，這些規劃和戰略的實施為中歐企業間夯實合作基礎、擴展合作領域帶來了前所未有的機遇。

在芬蘭駐華大使肅海嵐看來，當今世界面臨著氣候變化、糧食安全等挑戰，歐盟與中國應當攜手應對。本屆歐洽會中，北歐代表團將分享「北歐經驗」，與中國學界、設計界、商界等一同尋找可持續性、包容性、韌性城市發展的方案。

歐洽會已連續在成都舉辦十三屆，累計參會的歐洲企業近4000家、中方企業7000余家，成功安排企業配對洽談29000多場次，達成意向性合作協議3000多項。

本屆歐洽會還將舉辦第二屆中歐國際會展業合作圓桌會、中歐企業項目配對洽談會、中歐水資源發展論壇、北歐可持續發展城市論壇等多項活動。

歐盟芬蘭一帶一路

相關新聞

砍補貼效應 大陸新能源車銷量連四跌

2019-11-11 23:13

八成全球投資者 擬增中國投資

2019-11-12 01:23

新能源汽車產銷 連4年下降

2019-11-12 01:23

黑土保護見效 東北豐收

2019-11-12 01:23

中外專家動腦 為陸西部吸人才

2019-11-12 01:23

渝兩江新區 設海外離岸創新基地

2019-11-12 01:23

高交會 44國、3000企業參展

2019-11-12 01:23

習近平到訪 中遠集團將投資希臘最大港201億元

2019-11-12 01:14

京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08

滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00

雙11再井噴！開賣63分59秒 交易額破千億人民幣

2019-11-11 17:24

足不出戶「買全球」…玩笑光棍節 10年建構世界共享購物車

2019-11-11 17:20

豬價飆升 北京今年砸逾55億「穩定民心」

2019-11-11 17:17

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

分析師：若雙十一銷情理想或有利阿里巴巴股票認購

2019-11-11 13:50

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

增23%！ 進博會意向成交711.3億美元

2019-11-11 02:04

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

北京挺電競 最高補助千萬人民幣

2019-11-11 02:02

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

兩岸微流行／滴滴順風車「復活」 安全問題解決？

2019-11-11 00:26

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

下沉市場商機強勁 電商重點出擊

2019-11-11 00:06

進博會商機 六天衝2兆元

2019-11-10 23:32

美企對大陸市場熱情不減 192家業者參與進博會

2019-11-10 23:31

BVI和開曼境外公司須納稅新規分析

2019-11-10 23:29

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

雙11京鐵增開電商貨運專列 復興號變身「快遞小哥」

2019-11-10 17:46

大陸前10月143家公司上市 集資逾7,000億

2019-11-10 15:20

陸企人物／馮雷成立路歌 創造貨運生態圈

2019-11-10 13:47

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52
看更多

熱門文章

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

德國記者反送中經歷 港警比伊斯蘭國更令人畏懼

2019-11-11 21:57

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

香港旺角站被縱火關閉 水炮車射水柱驅散示威者

2019-11-11 20:16

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

港警開槍 陸官媒總編發微博支持

2019-11-11 14:21

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

林鄭月娥：香港發生大規模動亂及暴力衝擊事件

2019-11-11 18:24

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

示威者旺角扔汽油彈磚頭 油麻地站起火

2019-11-11 20:13

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00

大三罷 中大浸大教大演藝宣布明日停課

2019-11-11 18:22

雙11「全港3罷」交通癱瘓致各大學停課 港股大跌

2019-11-11 16:30

香港三罷抗爭 警連開3槍1人命危

2019-11-11 14:06

港警開槍陸輿論支持 胡錫進：武警軍隊可增援

2019-11-11 16:37

港警向示威者開槍 陳其邁：放任攻擊市民是暴政

2019-11-11 22:12

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最底價

2019-11-11 18:07

香港反送中衝突升高 國民黨：深感憂慮

2019-11-11 19:58

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

習近平抵達雅典望與希臘推動全面戰略夥伴關係

2019-11-11 11:44

香港發起三罷與堵路 上午交通大癱瘓

2019-11-11 08:48

謠傳限制港人每日提款 香港金管局強調絕無此事

2019-11-11 15:33

金融不穩 中共加強監管逾6000間金融租賃企業

2019-11-11 15:58

香港示威衝突擴大 港股創最大開市跌幅已跌逾2.3%

2019-11-11 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top