歐洽會成都開幕 27國攜手北京
2019-11-12 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
第十四屆中國—歐盟投資貿易合作洽談會（簡稱第十四屆歐洽會）11日在成都開幕。本屆歐洽會以「共建陸海新通道，共創開放新樞紐，共享合作新機遇」為主題。
會議期間，芬蘭、西班牙、德國、法國、英國等27個歐洲國家的與會者將探討當前全球投資貿易的新挑戰、新機遇，推動歐洲國家與中國西部地區在投資、貿易、科技領域的全方位合作。
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中新社報導，歐盟駐華代表團公使兼副團長何雲騰表示，歐盟願意與中國加深在互聯互通方面的合作，提升透明度以及公平競爭的環境，讓所有的投資者都能從中受益。成都是離歐洲最近的中國大城市之一，歐盟企業來此投資興業充滿了機遇，希望本屆歐洽會能進一步加強歐盟與中國西部的投資貿易活動。
中國國際商會黨委副書記徐延波表示，歐盟已連續16年位列中國第一大貿易夥伴，雙方互為彼此第一大進口市場。當前中國正在大力推進一帶一路建設，歐盟也正在積極實施歐洲2020戰略，這些規劃和戰略的實施為中歐企業間夯實合作基礎、擴展合作領域帶來了前所未有的機遇。
在芬蘭駐華大使肅海嵐看來，當今世界面臨著氣候變化、糧食安全等挑戰，歐盟與中國應當攜手應對。本屆歐洽會中，北歐代表團將分享「北歐經驗」，與中國學界、設計界、商界等一同尋找可持續性、包容性、韌性城市發展的方案。
歐洽會已連續在成都舉辦十三屆，累計參會的歐洲企業近4000家、中方企業7000余家，成功安排企業配對洽談29000多場次，達成意向性合作協議3000多項。
本屆歐洽會還將舉辦第二屆中歐國際會展業合作圓桌會、中歐企業項目配對洽談會、中歐水資源發展論壇、北歐可持續發展城市論壇等多項活動。
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