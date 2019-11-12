渝兩江新區 設海外離岸創新基地
2019-11-12 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
從正在舉行的2019重慶英才大會上獲悉，經中國科協海智計劃領導小組批准，重慶兩江新區正式獲批設立國家海外人才離岸創新創業基地，這將大大便利重慶推進海外引才等工作。
根據相關實施方案，重慶市科協和兩江新區管委會將按照市場化運作方式，探索在海外建立技術合作平台，有針對性地開展海外人才（團隊）項目預孵化服務，促進科技項目成果轉化。雙方還將在海外人才引進、創業孵化、運作機制和配套政策等方面探索建設並形成示範。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據介紹，未來幾年間，上述基地將以重慶兩江新區為依託，在海外知名院校、科研機構、創新園區佈局建立海外技術合作平台，推動科技成果在渝落地轉化，匯集高層次創業人才，打造海內外創新資源匯聚中心和創新創業項目孵化轉化中心，助力重慶兩江新區產業轉型升級。
留言