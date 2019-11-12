中外專家動腦 為陸西部吸人才

2019-11-12 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在此間舉行的2019重慶英才大會上，國內外院士專家、知名高校校長、知名企業家、高層次人才會聚一堂，從各自的研究領域出發，就西部地區社會經濟發展的各個層面提出了許多真知灼見，為西部地區如何吸引和培育人才建言獻策。

新華社報導，「中國西部地區具有產業基礎好、人才政策好、發展平台好等一系列獨到優勢，希望廣大海內外英才能在這裡找到發展機遇，把創新創業、創造夢想變成美好現實，在新時代推進西部大開發形成新格局中創造新業績。」中國科學院副院長丁仲禮說。

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高端人才資源不足，一直是制約西部地區經濟社會發展的突出短板。為此，近年來中國西部地區多個省市推出人才引進計劃，廣泛引進國內外優秀人才。

「人才是一個永恆的話題，也是時代的話題，要立足時代塑造選拔人才。」世界工程組織聯合會（WFEO）主席龔克說，要勇於跨界聚人才，打造跨界合作發展的人才格局，善於跨界實現協同創新。同時，要不論內外敬人才，要有開闊的全球、全行業、全領域的視野和胸懷，把本地的人才和引進人才充分發揮調動起來。

德國科學院院士、西南大學教授海恩斯·萊恩伯格說，中國西部地區擁有豐富的自然資源，是很好的研究地；同時，重慶等地的高校有著良好的工作氛圍，非常適合開展高層次研究。

對於如何引進人才，各個領域的專家提出了建議。中國科學院院士李永舫認為，一是要有目標地引進人才，要清楚自己需要哪些人才，這些人才在哪裡；二是要在出台人才政策的同時，在人才服務上，更好地了解人才，做更加細緻的服務工作。

「縱觀國內外，經濟發達、創新活躍的城市，往往有先進的大學提供人才支撐。」中國科學院院士都有為說，重慶除了引進國內外高層次人才，還應該大力培養重慶本地的人才，創造人才「土特產」，借助本地人更加了解、喜愛本地的特點，讓人才留在本地，發揮長效作用。

引進人才還要留得住人才。國際歐亞科學院院士宋永端是重慶的一位引進人才，他表示，真正做到「近者悅」，人才引進的後續配套服務一定要跟上。要多關注人才遇到的具體困難和問題，這樣才能真正留住人才。