黑土保護見效 東北豐收

2019-11-12 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「黑土地有機質含量高了，種出的水稻口感就好。」李玉成是黑龍江省樺川縣玉成現代農機專業合作社理事長，他介紹，這幾年通過秸稈粉碎拋撒、耕地深翻、增施有機肥等方式，黑土耕層變厚，黑土地肥力增加。今年水稻豐收，畝產達到1000多斤。

中國東北黑土區是世界主要黑土帶之一，也是中國最大的糧食生產基地。2018年，東北三省黑龍江、吉林、遼寧糧食產量達到2666億斤，佔中國糧食總產量比率超過20%。

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由於長期墾殖，黑土地退化嚴重，影響糧食生產能力提升和農業可持續發展。2015年起，中國在東北地區17個產糧大縣開展黑土地保護利用試點。

玉成現代農機專業合作社所在的樺川縣就是試點區之一。樺川縣農業技術推廣中心主任楊忠生說，通過黑土地保護利用，試點區耕地質量得到改善，土壤有機質提高3%以上，耕層厚度達到30釐米以上，比項目實施前增加10釐米，農作物秸稈還田率達到75%以上。

另一個試點區黑龍江省海倫市，黑土保護也有了階段性成效。海倫市雙泉村萬畝有機雜糧基地原來是低窪易澇的中低產田，從2015年開始，村民利用秸稈、牛羊糞便和河溝淤泥堆漚有機肥，然後拋撒還田。同時，採取深松整地秸稈還田、米豆雜糧輪作等技術模式，提升土壤肥力，實現低窪類型區旱田黑土地的保護利用。

雙泉村萬畝有機雜糧基地負責人吳彥龍說，增施有機肥提高了土壤有機質含量，減少化肥使用量提升了農作物的品質，目前基地已有6000畝農作物獲得了綠色食品認證。

黑龍江省土肥管理站環耕科科長郭玉華說，經過近幾年的試點保護，黑龍江省黑土地保護利用試點項目區耕地質量均提升0.5個等級以上，旱田耕層厚度平均達到30.66公分，土壤有機質含量提升3%以上，各項指標均達到或超過項目預期。