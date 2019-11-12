親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

黑土保護見效 東北豐收

2019-11-12 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「黑土地有機質含量高了，種出的水稻口感就好。」李玉成是黑龍江省樺川縣玉成現代農機專業合作社理事長，他介紹，這幾年通過秸稈粉碎拋撒、耕地深翻、增施有機肥等方式，黑土耕層變厚，黑土地肥力增加。今年水稻豐收，畝產達到1000多斤。

中國東北黑土區是世界主要黑土帶之一，也是中國最大的糧食生產基地。2018年，東北三省黑龍江、吉林、遼寧糧食產量達到2666億斤，佔中國糧食總產量比率超過20%。

由於長期墾殖，黑土地退化嚴重，影響糧食生產能力提升和農業可持續發展。2015年起，中國在東北地區17個產糧大縣開展黑土地保護利用試點。

玉成現代農機專業合作社所在的樺川縣就是試點區之一。樺川縣農業技術推廣中心主任楊忠生說，通過黑土地保護利用，試點區耕地質量得到改善，土壤有機質提高3%以上，耕層厚度達到30釐米以上，比項目實施前增加10釐米，農作物秸稈還田率達到75%以上。

另一個試點區黑龍江省海倫市，黑土保護也有了階段性成效。海倫市雙泉村萬畝有機雜糧基地原來是低窪易澇的中低產田，從2015年開始，村民利用秸稈、牛羊糞便和河溝淤泥堆漚有機肥，然後拋撒還田。同時，採取深松整地秸稈還田、米豆雜糧輪作等技術模式，提升土壤肥力，實現低窪類型區旱田黑土地的保護利用。

雙泉村萬畝有機雜糧基地負責人吳彥龍說，增施有機肥提高了土壤有機質含量，減少化肥使用量提升了農作物的品質，目前基地已有6000畝農作物獲得了綠色食品認證。

黑龍江省土肥管理站環耕科科長郭玉華說，經過近幾年的試點保護，黑龍江省黑土地保護利用試點項目區耕地質量均提升0.5個等級以上，旱田耕層厚度平均達到30.66公分，土壤有機質含量提升3%以上，各項指標均達到或超過項目預期。

黑龍江佔中

相關新聞

砍補貼效應 大陸新能源車銷量連四跌

2019-11-11 23:13

八成全球投資者 擬增中國投資

2019-11-12 01:23

新能源汽車產銷 連4年下降

2019-11-12 01:23

中外專家動腦 為陸西部吸人才

2019-11-12 01:23

渝兩江新區 設海外離岸創新基地

2019-11-12 01:23

歐洽會成都開幕 27國攜手北京

2019-11-12 01:23

高交會 44國、3000企業參展

2019-11-12 01:23

習近平到訪 中遠集團將投資希臘最大港201億元

2019-11-12 01:14

熱門文章

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

德國記者反送中經歷 港警比伊斯蘭國更令人畏懼

2019-11-11 21:57

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top