新能源汽車產銷 連4年下降

2019-11-12 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸汽車銷量今年一路溜滑梯，被視為救命稻草的新能源汽車，10月產銷量雙雙下降35.4%和45.6%，新能源汽車是已是持續四連跌，且跌幅一次比一次大，下滑幅度更超逾10月整體車市的跌幅。

中國汽車工業協會11日公佈，10月汽車銷量193萬輛，較去年同期下降5.8%。其中，新能源汽車銷量銷量7.5萬輛，下降45.6%。

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新能源車銷量「腰斬」讓人大跌眼鏡，金融界報導，新能源車一向被視為車市寒冬中唯一亮點，但如今新能源車市跌幅已經逼近50%，下滑幅度超逾10月整個車市的跌幅。

新能源車連續下滑的原因，乘聯會認為主要是受到今年6月起新能源車補貼大幅退場的影響，使得銷售成本上漲，消費者因此改變了購買新能源車的意願。另一方面，符合新環保法規「國六」標準的插混車型也出現短缺，是新能源車銷量下滑的另一個重要原因。

業界認為，今年新能源車市場的170萬輛的銷量目標恐難完成。乘聯會統計1-10月新能源車的累計銷量為84.4萬輛，較去年同期增長僅為17%。

乘聯會並預測，2020年中國車市全年新能源車銷量為160萬輛，市場持續萎縮。