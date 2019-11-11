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豬價飆升 北京今年砸逾55億「穩定民心」

2019-11-11 17:17世界日報 中國新聞組／北京11日電

中國豬價飆升，與豬肉相關的食品紛紛漲價。為穩定民心及保障低收入民眾的生活，今年以來，官方的價格臨時補貼金額已達人民幣55.1億元（約合7.9億美元）。

中央社報導，中國官方9日發布的數據顯示，10月豬肉價格年增率高達101.3%，但對很多食品業者來說，感受遠不止如此。

中國農業農村部發展規劃司司長魏百剛10月底曾表示，非洲豬瘟疫情防控形勢依然複雜嚴峻，面臨生豬產能恢復週期長、制約多等問題，甚至有部分地區人為限制豬源外流，干擾正常市場供應秩序。

上海知名的傳統小吃小楊生煎（類似水煎包）4日公告，從去年10月至今，豬肉價格從每500公克人民幣12元上漲到現今的35元，價格幾乎是原來的3倍，因此對產品價格調整，基本款的「小楊生煎」4顆從原本的9.9元調漲至11.9元，漲幅達20%。

新華社報導，6日召開的國務院常務會議強調，繼續多項措施恢復生豬生產，此外，各地也要全面啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，確保困難民眾基本生活。

報導說，今年以來，各地已累計發放價格臨時補貼55.1億元，惠及困難民眾2.22億人次。

國家發改委新聞發言人袁達強調，針對豬肉價格明顯上漲和物價運行的新形勢新變化，將進一步加強價格監測預測預警，並指導各地認真執行社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯動機制。

人民幣難民非洲豬瘟

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