足不出戶「買全球」…玩笑光棍節 10年建構世界共享購物車

2019-11-11 17:20 世界日報 中國新聞組／北京11日電



一年一度的「雙11購物狂歡節」開跑，快遞員也邁入最忙碌的工作期。 歐新社 分享 facebook 「雙11」邁入第11年，11日當天，來自全世界20萬個品牌的官方旗艦店集體推出折扣措施，為用戶節省至少500億元（約71億美元），在鋪天蓋地的促銷下，預計今年「雙11」各項指標將再創高峰。「雙 11」也帶動啟發式消費、綠色消費、數智化轉型加快及「全球共享購物車」的消費趨勢，正重新定義消費邏輯。

「雙11」從原本的「光棍節」玩笑，發展成今日全民期待的網購狂歡節。已成為實體經濟依靠和競逐的重要平台。新華社報導，「雙11」今年商品更多、市場更大、動能更強，「雙11」與中國實體經濟的親密度也越來越大。從田間地頭，1000個原產地的新鮮農產品，不隔夜送達北上廣深等城市；名為「提前賣空貧困縣農貨」的「雙11」計畫，也讓互聯網成為脫貧攻堅的新窗口。

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上海財大數字經濟研究中心主任鍾鴻鈞認為，「雙11」消費已經連續5年成為中國經濟增長的第一動力，更體現了產品品質的提升和創新，以及中國經濟從效率驅動到創新驅動的轉型。

值得關注的是，越來越多的85後、90後化身「追新一族」，在網上搜尋、關注、購買各個領域最新潮流商品，創意產品隨之興起，讓互聯網具備了「啟發消費」的新功能。例如，通過電商平台，中國人傳統的「秋褲」，在2020春夏紐約時裝周上，變成了世界「潮品」。綠色消費、綠色物流也成為一大趨勢。

此外，今年一次促銷，智能鎖銷售同比增長了454%，智能鎖在一夜之間成為「通向未來生活的入口」。今年「雙11」，快遞無人車在更多校園開跑；菜鳥智能供應鏈大腦，幫助十萬商家用一部手機管生意…，數智技術今年成為「雙11」的強勁引擎。

報導指出，「雙11」建構讓世界「共享一個購物車」的「買賣全球」消費影響力。例如天貓國際和考拉海購協同連接3萬多個海外品牌，通過海外原產地直供，讓更多消費者足不出戶就能「買全球」。