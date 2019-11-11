親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

足不出戶「買全球」…玩笑光棍節 10年建構世界共享購物車

2019-11-11 17:20世界日報 中國新聞組／北京11日電

一年一度的「雙11購物狂歡節」開跑，快遞員也邁入最忙碌的工作期。 歐新社
一年一度的「雙11購物狂歡節」開跑，快遞員也邁入最忙碌的工作期。 歐新社
分享
雙11」邁入第11年，11日當天，來自全世界20萬個品牌的官方旗艦店集體推出折扣措施，為用戶節省至少500億元（約71億美元），在鋪天蓋地的促銷下，預計今年「雙11」各項指標將再創高峰。「雙 11」也帶動啟發式消費、綠色消費、數智化轉型加快及「全球共享購物車」的消費趨勢，正重新定義消費邏輯。

「雙11」從原本的「光棍節」玩笑，發展成今日全民期待的網購狂歡節。已成為實體經濟依靠和競逐的重要平台。新華社報導，「雙11」今年商品更多、市場更大、動能更強，「雙11」與中國實體經濟的親密度也越來越大。從田間地頭，1000個原產地的新鮮農產品，不隔夜送達北上廣深等城市；名為「提前賣空貧困縣農貨」的「雙11」計畫，也讓互聯網成為脫貧攻堅的新窗口。

上海財大數字經濟研究中心主任鍾鴻鈞認為，「雙11」消費已經連續5年成為中國經濟增長的第一動力，更體現了產品品質的提升和創新，以及中國經濟從效率驅動到創新驅動的轉型。

值得關注的是，越來越多的85後、90後化身「追新一族」，在網上搜尋、關注、購買各個領域最新潮流商品，創意產品隨之興起，讓互聯網具備了「啟發消費」的新功能。例如，通過電商平台，中國人傳統的「秋褲」，在2020春夏紐約時裝周上，變成了世界「潮品」。綠色消費、綠色物流也成為一大趨勢。

此外，今年一次促銷，智能鎖銷售同比增長了454%，智能鎖在一夜之間成為「通向未來生活的入口」。今年「雙11」，快遞無人車在更多校園開跑；菜鳥智能供應鏈大腦，幫助十萬商家用一部手機管生意…，數智技術今年成為「雙11」的強勁引擎。

報導指出，「雙11」建構讓世界「共享一個購物車」的「買賣全球」消費影響力。例如天貓國際和考拉海購協同連接3萬多個海外品牌，通過海外原產地直供，讓更多消費者足不出戶就能「買全球」。

雙11實體經濟綠色消費

相關新聞

雙11再井噴！開賣63分59秒 交易額破千億人民幣

2019-11-11 17:24

豬價飆升 北京今年砸逾55億「穩定民心」

2019-11-11 17:17

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

分析師：若雙十一銷情理想或有利阿里巴巴股票認購

2019-11-11 13:50

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

增23%！ 進博會意向成交711.3億美元

2019-11-11 02:04

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

北京挺電競 最高補助千萬人民幣

2019-11-11 02:02

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

兩岸微流行／滴滴順風車「復活」 安全問題解決？

2019-11-11 00:26

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

下沉市場商機強勁 電商重點出擊

2019-11-11 00:06

進博會商機 六天衝2兆元

2019-11-10 23:32

美企對大陸市場熱情不減 192家業者參與進博會

2019-11-10 23:31

BVI和開曼境外公司須納稅新規分析

2019-11-10 23:29

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

雙11京鐵增開電商貨運專列 復興號變身「快遞小哥」

2019-11-10 17:46

大陸前10月143家公司上市 集資逾7,000億

2019-11-10 15:20

陸企人物／馮雷成立路歌 創造貨運生態圈

2019-11-10 13:47

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52

中國新職業 電競陪練師有國家認證標準

2019-11-10 11:04

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會

2019-11-10 01:57

陸物價7年新高 李克強促產維穩

2019-11-10 00:42

豬肉價格翻倍 陸物價7年新高

2019-11-10 00:42

大陸官員楊偉民：慎防經濟慣性下滑

2019-11-09 23:25

中國整頓銀行體系 市場失信心謠言四起

2019-11-09 17:25

不只打趴iPone 華為平板大陸市場也賣贏iPad

2019-11-09 17:07

雙11將至 北京互聯網法院：網購食品、保健品糾紛多

2019-11-09 15:38

陸股一周／華麗轉身? A股迎向新拐點

2019-11-09 13:24

大陸駐英國大使：「一國兩制」有三底線不容觸碰

2019-11-09 11:50
看更多

熱門文章

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

「沒有未來，何必上學」 星國總理稱示威者言論反映港青悲觀

2019-11-10 20:59

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

女記者中彈傷 Now新聞台：港警無預警下開槍

2019-11-10 19:33

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

港警射多枚催淚彈橡膠子彈 進廣明苑帶走最少2人

2019-11-10 22:26

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

港警開槍 陸官媒總編發微博支持

2019-11-11 14:21

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

北京再對港府提基本法23條 如何立法仍未知

2019-11-10 20:47

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

「下沉市場」商機強 天貓國際總座：未來重要成長引擎

2019-11-11 00:03

希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

港警民衝突 催淚彈波及記者

2019-11-11 00:26

香港三罷抗爭 警連開3槍1人命危

2019-11-11 14:06

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

外國專家稱調查能力不足 監警會：未討論就公開感失望

2019-11-10 22:20

逾千人遮打花園舉行祈禱會 悼念科大生周梓樂

2019-11-10 19:50

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

美國務院官員：促兩岸建設性對話

2019-11-11 00:26

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

香港發起三罷與堵路 上午交通大癱瘓

2019-11-11 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top