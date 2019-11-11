親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

雙11再井噴！開賣63分59秒 交易額破千億人民幣

2019-11-11 17:24世界日報 中國新聞組／北京11日電

第11個「雙11」，注定意義非凡，過往的紀錄也似乎注定要被打破。11月11日零點，今年的「雙11」揭開序幕。天貓「雙11」開場僅1小時03分59秒，交易額就突破了1000億人民幣（約143億美元），比去年1小時47分26秒的紀錄快了40多分鐘。阿里巴巴也宣布，今年的「雙11」訂單創建峰值創下新的世界紀錄，達到1秒54萬4000筆，是2009年第一次「雙11」的1360倍。

觀察者網報導，2009年之前，11月11日還只是「光棍節」的代名詞，彼時的天貓還叫淘寶商城。那一年的「雙11」，全天銷售額只有5200萬，參與活動的也僅有27個品牌。10年後的今天，天貓「雙11」已經成為全球最大規模的數字經濟體聯動，全球超過20萬品牌、1萬個數字化工廠都整裝待發，全力以赴參與這場「盛宴」。

今年的「雙11」，在開始後的1分36秒，總成交額已超過100億；5分25秒，總成交額超300億；12分49秒，總成交額超500億；17分06秒，總成交額已經超過2014年全天的571億。當天，約有三分之一的中國人、一半的中國消費者都可以說：「這一天，我參加了一個千億級的大項目！」

報導指出，今年天貓「雙11」期間，有上千位「天團主播」、明星大咖等助力商家。汽車4S店銷售、化妝師、髮型師、廠長、縣長、村播等各行各業的人都將加入主播行列。阿里拍賣平台還有一些令人意想不到的商品：例如一條歷史風情街、一座酒店等等都能在天貓「雙11」被加入購物車。

而在物流方面，今年天貓「雙11」可謂引領了一場「全球物流大協同」：全世界有300多萬物流從業人員、20多萬快遞網點、20多萬物流車輛會與菜鳥緊密合作。在中國，中國快遞的峰值處理能力將再創新高。以申通為例，為備戰今年「雙11」，新增車輛超過1萬輛。新建和升級太原、臨海、蘇州等60餘個轉運中心項目，產能提升一倍以上。

在世界各地，200多家跨境物流夥伴會把商品送到全球224個國家和地區。「雙11」期間，菜鳥的出口包機規模創新高，增至100多架次；增開了中歐班列，從中國直達重點市場；建立了歐洲區域網絡，每天用卡車高頻運輸商品；海運的規模今年也擴大，可以把更多大件商品送到海外。

在吸引無數中國人「剁手」的同時，「雙11」也成為外媒津津樂道並嘆為觀止的「節日」。哥倫比亞廣播公司就說：「雙11是一個感恩節、黑色星期五和網路星期一加起來都比不上的購物日。」

今年「雙11」再創紀錄，開場僅1小時03分59秒，交易額就突破了1000億人民幣...
今年「雙11」再創紀錄，開場僅1小時03分59秒，交易額就突破了1000億人民幣，比去年快了40多分鐘。 圖／取材自觀察者網
分享

雙11天貓

相關新聞

足不出戶「買全球」…玩笑光棍節 10年建構世界共享購物車

2019-11-11 17:20

豬價飆升 北京今年砸逾55億「穩定民心」

2019-11-11 17:17

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

分析師：若雙十一銷情理想或有利阿里巴巴股票認購

2019-11-11 13:50

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

增23%！ 進博會意向成交711.3億美元

2019-11-11 02:04

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

北京挺電競 最高補助千萬人民幣

2019-11-11 02:02

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

兩岸微流行／滴滴順風車「復活」 安全問題解決？

2019-11-11 00:26

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

下沉市場商機強勁 電商重點出擊

2019-11-11 00:06

進博會商機 六天衝2兆元

2019-11-10 23:32

美企對大陸市場熱情不減 192家業者參與進博會

2019-11-10 23:31

BVI和開曼境外公司須納稅新規分析

2019-11-10 23:29

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

雙11京鐵增開電商貨運專列 復興號變身「快遞小哥」

2019-11-10 17:46

大陸前10月143家公司上市 集資逾7,000億

2019-11-10 15:20

陸企人物／馮雷成立路歌 創造貨運生態圈

2019-11-10 13:47

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52

中國新職業 電競陪練師有國家認證標準

2019-11-10 11:04

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會

2019-11-10 01:57

陸物價7年新高 李克強促產維穩

2019-11-10 00:42

豬肉價格翻倍 陸物價7年新高

2019-11-10 00:42

大陸官員楊偉民：慎防經濟慣性下滑

2019-11-09 23:25

中國整頓銀行體系 市場失信心謠言四起

2019-11-09 17:25

不只打趴iPone 華為平板大陸市場也賣贏iPad

2019-11-09 17:07

雙11將至 北京互聯網法院：網購食品、保健品糾紛多

2019-11-09 15:38

陸股一周／華麗轉身? A股迎向新拐點

2019-11-09 13:24

大陸駐英國大使：「一國兩制」有三底線不容觸碰

2019-11-09 11:50
看更多

熱門文章

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

「沒有未來，何必上學」 星國總理稱示威者言論反映港青悲觀

2019-11-10 20:59

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

女記者中彈傷 Now新聞台：港警無預警下開槍

2019-11-10 19:33

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

港警射多枚催淚彈橡膠子彈 進廣明苑帶走最少2人

2019-11-10 22:26

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

港警開槍 陸官媒總編發微博支持

2019-11-11 14:21

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

北京再對港府提基本法23條 如何立法仍未知

2019-11-10 20:47

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

「下沉市場」商機強 天貓國際總座：未來重要成長引擎

2019-11-11 00:03

希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

港警民衝突 催淚彈波及記者

2019-11-11 00:26

香港三罷抗爭 警連開3槍1人命危

2019-11-11 14:06

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

外國專家稱調查能力不足 監警會：未討論就公開感失望

2019-11-10 22:20

逾千人遮打花園舉行祈禱會 悼念科大生周梓樂

2019-11-10 19:50

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

美國務院官員：促兩岸建設性對話

2019-11-11 00:26

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

香港發起三罷與堵路 上午交通大癱瘓

2019-11-11 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top