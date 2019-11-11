雙11再井噴！開賣63分59秒 交易額破千億人民幣

2019-11-11 17:24 世界日報 中國新聞組／北京11日電



第11個「雙11」，注定意義非凡，過往的紀錄也似乎注定要被打破。11月11日零點，今年的「雙11」揭開序幕。天貓「雙11」開場僅1小時03分59秒，交易額就突破了1000億人民幣（約143億美元），比去年1小時47分26秒的紀錄快了40多分鐘。阿里巴巴也宣布，今年的「雙11」訂單創建峰值創下新的世界紀錄，達到1秒54萬4000筆，是2009年第一次「雙11」的1360倍。

觀察者網報導，2009年之前，11月11日還只是「光棍節」的代名詞，彼時的天貓還叫淘寶商城。那一年的「雙11」，全天銷售額只有5200萬，參與活動的也僅有27個品牌。10年後的今天，天貓「雙11」已經成為全球最大規模的數字經濟體聯動，全球超過20萬品牌、1萬個數字化工廠都整裝待發，全力以赴參與這場「盛宴」。

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今年的「雙11」，在開始後的1分36秒，總成交額已超過100億；5分25秒，總成交額超300億；12分49秒，總成交額超500億；17分06秒，總成交額已經超過2014年全天的571億。當天，約有三分之一的中國人、一半的中國消費者都可以說：「這一天，我參加了一個千億級的大項目！」

報導指出，今年天貓「雙11」期間，有上千位「天團主播」、明星大咖等助力商家。汽車4S店銷售、化妝師、髮型師、廠長、縣長、村播等各行各業的人都將加入主播行列。阿里拍賣平台還有一些令人意想不到的商品：例如一條歷史風情街、一座酒店等等都能在天貓「雙11」被加入購物車。

而在物流方面，今年天貓「雙11」可謂引領了一場「全球物流大協同」：全世界有300多萬物流從業人員、20多萬快遞網點、20多萬物流車輛會與菜鳥緊密合作。在中國，中國快遞的峰值處理能力將再創新高。以申通為例，為備戰今年「雙11」，新增車輛超過1萬輛。新建和升級太原、臨海、蘇州等60餘個轉運中心項目，產能提升一倍以上。

在世界各地，200多家跨境物流夥伴會把商品送到全球224個國家和地區。「雙11」期間，菜鳥的出口包機規模創新高，增至100多架次；增開了中歐班列，從中國直達重點市場；建立了歐洲區域網絡，每天用卡車高頻運輸商品；海運的規模今年也擴大，可以把更多大件商品送到海外。

在吸引無數中國人「剁手」的同時，「雙11」也成為外媒津津樂道並嘆為觀止的「節日」。哥倫比亞廣播公司就說：「雙11是一個感恩節、黑色星期五和網路星期一加起來都比不上的購物日。」