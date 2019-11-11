搶攻智慧家電市場 釩創攜手大廠布局智慧家庭基建

2019-11-11 16:25 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



5G加上物聯網腳步逼近，Apple Homekit（蘋果智慧家居平台）開發商釩創科技提出以「智慧基礎建設」的解決方案，由旗下的「蘋果家庭智慧電信門市」結盟台灣智慧家電品牌禾聯碩，及台灣智慧物聯網領域各家大廠，協同銷售搭載Apple生態圈服務的中華賓士，將Apple生態圈裝置應用帶入大型建案、室內裝潢空間設計、共同打造智慧家庭生活最新應用。

8日首屆台灣蘋果智慧家庭設計師年會THDC（Taiwan Homekit Designers Conference）上展出合作成果，THDC希望透過Apple智慧居家生態圈平台Homekit，將智慧家庭裝置與Apple既有終端商品，例如iPhone、iPad、Mac、HomePad、Apple TV等做結合，實現簡單且有感的智慧家庭基礎建設「輕蘋果工程」，並置入全新智慧建案及室內裝潢設計產業中。

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智慧居家包含智慧燈光的拉線配裝、智慧電源管理的配線設置、到室內Wi-Fi的完整覆蓋，甚至是客製化情境的使用需求，從最初的規劃就將需求與應用一次考慮到位。

Homekit除了提供使用者系統升級及維護的雲端售後服務外，更保障用戶隱私與系統使用安全，讓消費者能完整感受Apple產品及服務所帶來的全新體驗。

從過往台灣市場的經驗來看，智慧居家裝潢配案的超高價位，一直是ㄧ般民眾望之卻步的主要原因，再加上對於未來各品牌家電搭配的相容性，以及後續的系統維護更是充滿了不確定因素。