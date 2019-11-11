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搶攻智慧家電市場 格力可聲控空調等新品14日上市

2019-11-11 16:22聯合報 特派記者林宸誼/上海即時報導

搶攻智慧家電市場，全球空調銷售台數第一大的格力電器，14日將在台北發布可聲控空調、2020年全系列家用及商用中央空調，以及第四代磁懸浮離心機及磁懸浮變頻離心壓縮機等新品上市。

恰逢格力電器的台灣代理商、台灣格力營運滿七週年，繼去年送機車後，今年將在經銷商大會上贈送BMW轎車，獎勵優秀經銷商。

今年還特別邀請格力電器總經理謝東波來台，展示格力空調家用、商用產品節能省電的優越技術，並主打「親民價位，精品空調」的高CP值訴求；包括台北市電器商業同業公會理事長廖全平、台灣格力總經理吳興智等人將出席並致詞。

格力電器副總裁莊培（左三起）、台北市電器商業同業公會理事長廖全平、台灣格力總經理...
格力電器副總裁莊培（左三起）、台北市電器商業同業公會理事長廖全平、台灣格力總經理吳興智，出席2018年新品發布暨經銷商大會。
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格力電器聲控北市

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