分析師：若雙十一銷情理想或有利阿里巴巴股票認購
2019-11-11 13:50
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
阿里巴巴雙十一購物節凌晨開始，成交額進入1小時3分59秒時超過1000億元人民幣，較去年快43分鐘。分析師認為，如果雙十一的銷售理想，會對阿里巴巴上市股票認購有正面推動。
據香港電台報導，香港股市分析師郭家耀認為，隨著大陸三、四線城市的移動網絡滲透越來越高，加上他們對品牌效應有追求，下沈市場消費力有增長，成為刺激成交額增速的動力來源，相信今年的雙十一單日成交額會再創新高。
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他認為，觀乎過去數月的大陸消費數據，未見中美貿易戰及大陸經濟放緩等因素影響到民眾消費意欲，但由於基數效應，增速難以回到高雙位數水平，估計增速或會維持去年增長27%的水平。
市場消息指，計劃在回香港第二次上市的阿里巴巴，將於本周四通過上市聆訊，最快周五接受認購，下周三定價，集資規模最高150億美元。郭家耀認為，阿里巴巴在今年底前完成上市可能性高，由於集團早前公布上季業績增長強勁，如果雙十一的銷情理想，會對認購反應有正面推動。
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