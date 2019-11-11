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這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57聯合新聞網 文章提供／遠見

大陸民眾「愛儲蓄、少借錢」的習慣，開始轉變。圖片提供／遠見
大陸民眾「愛儲蓄、少借錢」的習慣，開始轉變。圖片提供／遠見
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今年8月以來，兩件「家務事」竟然牽動到中國未來的國際地位。過去，民眾「愛儲蓄、少借錢」的習慣，已開始逆轉，恐將影響到「一帶一路」等大型計畫的推動，連中國政府都不得不小心看待。

今年8月，中國大陸家庭的存款餘額年增率微降為8.3％，終結了連續39年超過9%的紀錄，這個訊息也引起大陸網民議論紛紛。

《華爾街日報》更觀察到，除中國家庭存錢愈來愈少外，借錢卻愈來愈多。國際貨幣基金組織（IMF）的資料也顯示，中國家庭的債務總和占全國GDP54％，估計至2024年時，將攀升到68％。

其實，向來中國的家庭相比美國，更傾向努力賺錢儲蓄，借貸占比GDP也偏低，但近年來，存多借少的趨勢已開始反轉，才會引起外界踹測，《華爾街日報》則歸納分析出三大主因。

圖片提供／遠見
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原因一〉中產階級開始享受美式生活

這幾年來，中國孕育出許多富有的中產階級，開始過著貸款買車、出國旅遊等美式生活，導致個人債務不斷增加，並侵蝕了儲蓄，而這種行為在10年前並不多見。

原因二〉有土斯有才 僅剩還不完的房貸

房貸是中國貸款增加的主因，而多數中國家庭都買兩套或更多的住房。為何會買超過一套？主因是「有土斯有財」的觀念深植人心，房地產成為中國民眾的熱門投資標的。

圖片提供／遠見
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不論自住或投資，資金缺口多數仰賴貸款來填補。因此，不管是懷著成家夢，或炒房致富，背後都是還不完的房貸。

目前中國的中等收入者，平均每人要花22％的所得來還房貸，低收入者的占比更高達41％

圖片提供／遠見
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原因三〉政府為活絡經濟 鼓吹民眾消費

與其將錢存銀行，提供借貸市場更多資金，如果民眾能直接消費，更能活絡市場經濟。加上中國高度的儲蓄率，也可能導致「過度儲蓄」的風險：讓產品供過於求、業者無利可圖，最終導致經濟趨緩。

加上這兩年的中美貿易戰，中國的出口明顯衰退，中國政府轉向鼓勵民眾「少儲蓄、多消費」，提供企業更多經營與創業的動能。

中國國務院也在今年8月底提出20條提振消費信心的政策，希望釋放如汽車等市場，開啟被儲蓄封住的消費潛力。

政府為活絡經濟，鼓吹民眾消費。圖片提供／遠見
政府為活絡經濟，鼓吹民眾消費。圖片提供／遠見
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中國的儲蓄與借貸 牽動世界格局

《華爾街日報》也指出，靠著過往累積的龐大儲蓄，中國得以快速興建超過9300公里的高鐵，並且連年增加國防預算，目前已達約1700億美金（約5兆1533億台幣）的規模。

對外，中國也購買大量的美國國債，並援助世界各國，擴張國際影響力。

不過，現在的中國正處於轉折點。由於儲蓄減少，恐將導致可運用資金下降，甚至還會影響到「一帶一路」等重大計畫的擴張性。

過往充沛的銀彈是政府應對困難的利器，當能動用的儲蓄愈來愈少時，代表中國政府在面對如中美貿易戰、人口高齡化等風險時，財務運用的彈性將不如往昔。

儲蓄與借貸，這兩件原只是民眾的家務事，讓中國政府在面對詭譎多變的國際情勢時，不得不格外謹慎小心。

圖片提供／遠見
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（作者／毛凱恩 攝影／張智傑、蘇義傑 本文出自2019.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

一帶一路國務院債務

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