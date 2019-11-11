雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年
2019-11-11 13:01
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
大陸「雙11」消費在上半日狂歡後出現轉折，截至今日中午12點最新統計，淘寶天貓半日總成交額達人民幣1845.4億元。距離去年總成交額人民幣2135億，不及去年，差距還有人民幣289.6億元。消費力是否出現退燒跡象，還有待後續觀察。
「雙十一」購物狂歡節今日凌晨正式打响，一開始截報連連，先是僅1分36秒成交額已過人民幣百億元，較去年提早29秒；17分鐘已突破2014年全日成交額人民幣571億元。到上午10时4分49秒，2019天猫双11成交额超1682亿元，超2017年双11全天成交额。
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不過，消費戰報隨即後繼無力，截至12點最新統計，半日總成交額達1845.4億元人民幣，距離去年總成交額2135億人民幣，還有289.6億元人民幣，表現不及去年。
有別往年的是，大陸市場今年以來社會消費品零售總額，和網上零售額增速雙雙下降，鈦媒體報導，市場專家預估，今年「雙十一」恐將結束高增長，進入穩增時期。
今年天貓雙11購物節由主席兼首席執行官張勇主導，這也是雙11踏入第11年，吸引20萬品牌參與，並推出超過100萬款新產品。
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