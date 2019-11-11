來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄
2019-11-11 11:44
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
周一為大陸「雙11光棍節」購物日。天貓方面宣布，截至早上10時4分49秒，「雙11」成交額達1682億元人民幣，超過2017年天貓「雙11」全天交易額紀錄。
今天是「雙11光棍節」購物日，「雙11」踏入1分36秒，成交額突破100億元人民幣，快過去年2分05秒。
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「雙11」截至4分43秒，最受歡迎的中國出口品牌為小米集團(01810)旗下的小米，其次為美的和海爾。
截至7分55秒，天貓國際最受歡迎進口品牌為dyson，而進口國家榜首為英國。
截至12分49秒，「雙11」成交額超過500億元人民幣，而去年用了26分03秒。
「雙11」進入1小時3分59秒，成交額超過1000億元人民幣，比去年快43分鐘；至於成交額突破100億元人民幣的時間則為1分36秒，快過去年2分05秒。
天貓及淘寶總裁蔣凡表示，今年天貓「雙11」淘寶直播首次成為主流互動方式，約10萬個品牌商家進行直播，與消費者互動，這種全新銷售模式推動預售增長。
蔣凡指出，本次「雙11」投入過百億元人民幣補貼，商戶亦專門為「雙11」發布新產品。他又稱，移動用戶持續提升，11月9日手機淘寶日活躍用戶已超過去年「雙11」，預計目前用戶數目可達到5億個。
另外，阿里巴巴旗下螞蟻金服今年首次推出24期免息分期，以iPhone為例，每月分期只需付數百元人民幣，新消費模式帶來增長。
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