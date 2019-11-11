大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸商務部服務貿易和商貿服務業司副巡視員朱光耀在第二屆中國國際進口博覽會的國際郵輪服務貿易高峰論壇上指出，未來10年，中國大陸有望成為全球最大的郵輪旅遊市場之一。

中新社報導，2000年以來，中國大陸郵輪旅客運輸量年均增長40%以上，已成為全球第二大郵輪客源市場。朱光耀說，去年大陸交通運輸部、商務部等10部委聯合印發「關於促進我國郵輪經濟發展的若干意見」，上海、天津、廣州也相繼發布促進本地郵輪產業深化發展的政策措施。

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朱光耀表示，下一步將繼續深化服務貿易創新發展試點，支持發展包括郵輪服務貿易在內的各類服務貿易新業態、新模式。

上海市專門推出「關於促進本市郵輪經濟深化發展的若干意見」，上海市政府副市長宗明指出，上海目前圍繞服務、製造、購物、文化、旅遊等產業鏈條，完善配套設施，全面融入全球郵輪經濟的分工合作，加快建設國際一流的郵輪港，形成完備的郵輪經濟的產業鏈，正努力成為亞太郵輪企業總部基地和具有全球影響力的郵輪經濟中心之一。

中共寶山區委書記汪泓在論壇上作「打造國際郵輪服務貿易新高地，共創世界郵輪經濟發展新未來」演講時說，寶山要面向全球，建設更具魅力的國際郵輪之城。從港口物流基地邁向國際郵輪之城，以吳淞口國際郵輪港為核心，建設首個「中國郵輪旅遊發展示範區」。

汪泓表示，經過5年的努力，寶山力爭躋身世界前三郵輪母港，建成具有全球影響力的郵輪旅遊示範區，成為上海建設世界著名旅遊城市，以及和國際航運中心的核心板塊，力爭郵輪經濟規模超過1000億元人民幣。

此次論壇上，面積達1700平方公尺的大陸首批郵輪港進境免稅店「上海吳淞口國際郵輪港進境免稅店」正式揭牌，未來可望成為上海購物消費新亮點。