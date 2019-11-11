增23%！ 進博會意向成交711.3億美元

2019-11-11 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二屆進博會醫療器械及醫藥保健展區依視路展台，觀眾體驗WAM700七合一眼健康篩查儀。這款全自動眼部健康篩查儀可以快速完成白內障、青光眼、圓錐角膜三種眼健康篩查和屈光度、波前像差、角膜地形圖等7項全方位眼健康評估。 新華社 分享 facebook 第二屆中國國際進口博覽會10日閉幕。中國國際進口博覽局副局長孫成海當天在新聞通氣會上表示，按一年計，第二屆進博會累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%，截至目前，已有230多家企業簽約報名第三屆企業展，其中世界500強和龍頭企業超過80家。

中新社報導，共有181個國家、地區和國際組織參加本屆進博會，3800多家企業參加企業展，超過50萬名境內外專業採購商到會洽談採購，其中包括7000多位境外採購商，超過首屆。截至10日中午12時，累計進場超過91萬人次。

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本屆進博會的採購商國際化程度進一步提高、專業性更強，其中，境內企業中來自製造業的占32%，來自批發和零售業的占25%，按一年計，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。

據初步統計，本屆進博會全球或中國大陸首發新產品、新技術或服務達391件，高於首屆。孫成海稱，進博會正逐步成為各行業新產品、新技術發布和交易採購的首選平台。

第二屆進博會獲得國際社會熱烈響應，無論是國家展、企業展，還是虹橋論壇，國內外各方都踴躍參與，共有126個外國政府團組參會，境外副部級以上嘉賓超過200人。

孫成海表示，本屆進博會6天展期中，論壇會議思想匯聚、展覽交易務實高效、配套活動豐富多彩、服務保障專業便捷，整個展會精彩紛呈，盛況空前。進博會的吸引力和國際影響力持續提升，作為新時代國際合作重要平台和國際公共產品的作用進一步增強，為建設開放型世界經濟，構建人類命運共同體注入新動力。