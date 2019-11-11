簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



在第二屆中國國際進口博覽會上，歐洲展商充分肯定近日達成的中歐地理標誌協定，認為這給中歐農產品和食品領域經貿合作帶來新機遇，將進一步深化雙邊經貿往來。中歐地理標誌協定是中國對外商簽的第一個全面的、高水平的地理標誌保護雙邊協定。

新華社報導，希臘乳品公司國際市場銷售總監康斯坦丁諾斯在展會受訪表示，樂見中歐地理標誌協定的達成，這意味著，雙方將加強對原產地產品的保護，有利於防範假冒偽劣產品出現，讓消費者能真正接觸到高品質的產品。

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地理標誌是表明產品產地來源的重要標誌，屬於知識產權的一種。協定將保護中歐雙方各100項地標產品，協定生效四年後，還將各增加175項地標產品。據介紹，歐盟地標產品包括菲達奶酪、帕爾瑪火腿、香檳和愛爾蘭威士忌等，中國地標產品則包括安吉白茶、郫縣豆瓣、盤錦大米和贛南臍橙等。

希臘乳品公司是希臘菲達奶酪的最大生產商。康斯坦丁諾斯說，相較普通同類產品，地標產品是特殊工藝和高品質的代名詞，售價也更高。以菲達奶酪為例，製作過程中對綿羊奶和山羊奶的比例要求非常嚴格，並不是任何一種鹽水白奶酪都是菲達奶酪。「中歐地理標誌協定的達成，是對知識產權的有力保護。」

法國農業集團利馬格蘭中國總裁張穎說，集團在中國大陸市場發展22年，新達成的中歐地理標誌協定更是體現中國大陸加強包括地理標誌在內的知識產權保護的堅定決心，「這將幫助我們在中國市場加快發展」。

「中國經濟不斷增長，中國人收入水平不斷提高，出境旅遊者越來越多，對希臘優質產品的認知度一直在上升，接受度也不斷提高，」康斯坦丁諾斯說。

法國豬業聯盟駐華首席代表孟凡也表示，中國大陸消費者對各類高品質歐洲產品的需求逐年增加，歐中商業互信不斷加強，未來該協會將加強對中國大陸市場的開發力度，把更多的法國優質肉類產品，介紹給中國大陸消費者。