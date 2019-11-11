北京挺電競 最高補助千萬人民幣
北京市海澱區10日發布支持數字文化產業發展的新政：支持創新主體建設遊戲開發共性技術平台、開源開放創新平台、遊戲引擎研發平台等，根據創新性和投資金額，最多給予1000萬元（人民幣，下同）資金補貼。
中新社報導，北京市海澱區是中國科技創新與文化創意的重要源頭。今年1月至8月，該區規模以上文化產業收入3770億元，同比增長23%，占北京市的48.36%。此次推出的新政，以電競產業為重點，包括推動遊戲研發和內容創作、集聚遊戲企業及電競俱樂部、支持電競場館建設和賽事舉辦、支持開展遊戲電競交流活動、強化人才支撐等六個方面。
在遊戲研發和內容創作方面，支持富含中華優秀傳統文化內涵的精品原創遊戲開發，經大陸主管部門批准，正式上線運營，達到一定影響力的原創遊戲軟件，按照軟件開發投資額比例給予資助，支持金額不超過500萬元。
在強化人才支撐方面，對院校開設電競管理、遊戲設計、電競商業化等專業及課程，給予適度補貼。支持企業、高校、機構開展電競理論研究與教材編纂，對正式出版並納入教材的，獎勵金額不逾50萬元。 新政還支持企業引進頂尖人才和團隊，給予人才引進、公租房、人才公寓配套支持，享受個人所得稅獎勵政策。對引進國際頂尖人才團隊一次性配套補貼。
在集聚遊戲企業及電競俱樂部方面，支持國際影響力巨大的龍頭遊戲企業、俱樂部落戶；支持大陸一流遊戲研發企業落戶，建設數字文化產業集聚區，對入住海澱數字文化產業集聚區的企業，按第一年不超過50%，第二年不超過30%，第三年不超過20%的方式補貼房租。
在電競場館建設和賽事舉辦方面，按照北京市老舊廠房改造政策，將區內老舊廠房空間、業態調整空間轉型升級為電競場館，對達標電競場館建設進行補貼，最高不超過1000萬元。
在遊戲產業交流方面，支持企業和機構參與行業研究，制訂電競場館建設、運營服務、直轉播等規範及電競賽事體系標準，對獲准發布的國際標準、國家標準和行業標準的制訂單位，給予最高300萬元資金支持。
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