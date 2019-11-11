大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家電投黃河水電公司9日晚透露，中國大陸首條量產規模IBC電池及組件生產線日前正式建成投產，目前運行穩定。

中新社報導，中國大陸首條量產規模IBC電池及組件生產線為黃河公司西寧太陽能電力有限公司200兆瓦N型IBC電池及組件項目，項目總預算為5.8億元（人民幣，下同），年平均創利稅5549萬元，投產後將成為中國大陸第一條電池轉換效率大於23%的IBC量產示範線，組件功率達到330瓦（60片）。

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黃河公司西寧太陽能電力有限公司副總經理高鵬說，IBC電池是可量產的高效晶體矽電池技術方向之一，其主要特點是正負電極均在電池背面，正面無遮擋，轉換效率高，且組件更易於裝配。由於結構特殊、工藝複雜、成本較高，IBC電池技術只有美國、日本、韓國等國家的少數公司掌握。

經過三年實驗和驗證，黃河公司完成了對電池背面鈍化技術、獨特的掩膜技術以及低成本電極方案等關鍵核心技術攻關，掌握了IBC電池關鍵核心技術。

目前，黃河公司研發的IBC電池量產轉換效率達到23%，組件轉換效率、雙面率、溫度系數等指標均處於世界先進水平，相比國外IBC電池產品具有很高的性價比優勢。與常規電池組件相比，IBC電池組件溫度系數低至0.32%/K以下，全壽命周期發電量增加10%以上。

「如今，我們量產規模的IBC電池和組件生產線產品已成功下線，並通過國際權威（德國新標準）認證，標誌著黃河公司在高效光伏電池和組件領域躋身國際先進水平。」高鵬說。