中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分
2019-11-10 19:45
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
包括營口銀行十天內發生兩次大規模擠兌，近期大陸中小銀行曝出風險性事件，大陸中國銀保監會副主席周亮今天表示，中小金融機構隨着發展壯大，總體還是平穩的，出問題的是非常小的一部分。
據香港信報財經網，周亮表示，從國家層面、監管層面來說，大力支持中小金融機構的發展。他們自身的安全問題與實體經濟、與小微企業、三農等密切相關，是一個相輔相成的關係。中國整體的經濟狀況是平穩，經濟的總體形勢決定了金融的總體形勢。
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他指出，在總體平穩的情況下，的確也存在一些不足，積累一些風險。造成風險的原因很多，包括內外部環境的壓力，以及中小金融機構治理上存在薄弱環節，另外借貸企業在經濟下行壓力下也出現了一些不良的情況。
周亮認為，對於這些少量有問題的中小金融機構要做體檢，幫助他們找到化解風險的方法，完善公司治理，引導他們把更多的資金投向實體經濟和與人民實際需求相關的項目上。多運用改革和重組的方式平穩化解，盡量少用手術刀。
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