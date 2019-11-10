大陸前10月143家公司上市 集資逾7,000億
2019-11-10 15:20
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸積極提高上市公司水平，中國證券監督管理委員會副主席閻慶民今（10）日在論壇上表示，今年1月至10月，143家公司成功IPO上市，共融資人民幣1,624億元（約新台幣7,173億元），科創板共40家公司IPO。
信報財經報導，閻慶民出席2019年第十屆財新峰會時表示，中證監推進資本市場全面深化改革，大力推動提高資本市場品質和並著力提升上市公司水準。
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他指出，推進大陸資本市場發展、推動提高上市公司品質，需要妥善處理四方面工作：一是把控好資本市場入口、二是暢通市場出口，2019年以來有16家公司退市，其中七家強制退市，一家主動退市，八家併購重組出清；三是優化制度安排；四是強化精準監管，包括聚焦高風險公司、著力化解股票質押風險等方式。
提高上市公司品質過程當中，最近已下發推動提高上市公司品質行動計畫，其中包含四項主要內容，大概在三至五年完成。一是企業內生發展與外部促進保障結合，突出上市公司第一責任，豐富外部制度供給。二是優化增量與調整存量相結合，把好入口與出口關。三是解決突出問題與構建長效機制結合，立足當下、著眼長遠。四是監管本位與協調推進結合，抓好精準監管。
他又指，推動中國特色社會主義資本市場，需上市公司、立法和司法機關、宏觀管理、地方政府和投資者共同努力。立法和司法機關、宏觀管理部門、產業主管部門、地方政府等也要給予支援。
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