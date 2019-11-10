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雙11京鐵增開電商貨運專列 復興號變身「快遞小哥」

2019-11-10 17:46世界日報 中國新聞組╱北京10日電

11月8日晚上11時，黃村貨場將要裝入列車的貨物進行安檢。 取材自新京報
11月8日晚上11時，黃村貨場將要裝入列車的貨物進行安檢。 取材自新京報
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隨著「雙十一」臨近，今年鐵路電商黃金周已經啟動，鐵路部門還推出電商貨運專列。中國鐵路北京局集團和中鐵快運北京分公司指出，貨運高峰日將從11月11日持續至20日。目前，「復興號」列車也化身「快遞小哥」加入到了高鐵快運服務的序列之中。

新京報報導，在位於北京南六環路外的黃村貨場，8日晚上11時，京鐵物流的工作人員正忙著把貨物送入安檢機的傳送帶。據相關規定，所有裝入列車的貨物全都要實施嚴格的安檢。

「我們今年提前協調貨運企業，在網絡電商進行預售時就提前安排運送貨物，分批次送抵目的地。」京鐵物流中心黨委副書記李浩說，2019年已經是電商黃金周開啟的第11年，為提高訂單配送效率，各大電商平台及合作物流企業紛紛採取「智能倉儲、提前備貨」的方式，通過商品預購手段，提前收集商品物流信息，安排運能運力。

今年電商黃金周期間，京鐵物流共開行時速160公里的電商班列兩趟。兩趟電商班列均在晚上作業，白天運行，凌晨到達，貨物安檢、裝卸作業時間安排精確到分。

除要求時效，李浩還說：「過去三年的電商黃金周期間，京鐵物流共計裝車1225車，發送快件120萬3334件…，相當於減少同方向公路運輸826車，減少了大量的機動車尾氣排放污染。」

今年鐵路電商黃金周，京鐵物流還啟用了「定位標籤」，每名工作人員的工牌和運送貨物的托盤站，都裝有定位芯片，後台可以實時監控人員、貨物位置，後台集中統一調配，提升裝車的效率，還能防止將貨物運錯車廂。

除了常規的鐵路貨運列車增大運力備戰「雙十一」電商黃金周外，一些高鐵列車也變身了「快遞小哥」，其中，「復興號」列車就已經加入到了高鐵快運服務的序列之中。工作人員在車廂內放置快遞包裹都會為座椅鋪上座套，以保證車廂的整潔，而為確保列車運行安全，每個包裹在裝車時的重量不能超過25公斤，預留車廂的快遞總量也不能超過6.4噸。

另據中鐵快運北京分公司相關負責人表示，今年「雙十一」鐵路電商黃金周從11月11日至11月20日，共計十天，預計高峰日會出現在13日到17日之間。根據預估，今年整體「雙十一」期間，鐵路快件運輸會有明顯增長。

電商黃金周

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