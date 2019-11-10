人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



談數位貨幣發展，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春今（10）日在「第十屆財新峰會：開放的中國與世界」上表示，穩定幣的主要目的是為了推動全球跨境支付向效率更高、成本更低、更普惠的方向發展。然而，跨境支付的成本問題不是技術造成的，主要是制度和監管成本的問題。

中證網報導，穆長春表示，全球性非主權穩定幣「熄火」了，區域性非主權穩定幣和全球性非主權穩定幣只是「五十步和百步」的關係，也會面臨同樣的結果。新技術和新支付工具並不能從根本上解決這個問題。 不過，通過各國央行數字貨幣的合作解決跨境支付的難題，是可以進行探討的。

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穩定幣值是以貨幣的內在價值的穩定性作為中央銀行貨幣政策的最終目標。物價上漲，則幣值降低; 物價下跌，則幣值上升。