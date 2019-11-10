親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

ITF旅展雙11懶人包 飯店餐券1元起、泰國跨年11,111元

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

談數位貨幣發展，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春今（10）日在「第十屆財新峰會：開放的中國與世界」上表示，穩定幣的主要目的是為了推動全球跨境支付向效率更高、成本更低、更普惠的方向發展。然而，跨境支付的成本問題不是技術造成的，主要是制度和監管成本的問題。

中證網報導，穆長春表示，全球性非主權穩定幣「熄火」了，區域性非主權穩定幣和全球性非主權穩定幣只是「五十步和百步」的關係，也會面臨同樣的結果。新技術和新支付工具並不能從根本上解決這個問題。 不過，通過各國央行數字貨幣的合作解決跨境支付的難題，是可以進行探討的。

穩定幣值是以貨幣的內在價值的穩定性作為中央銀行貨幣政策的最終目標。物價上漲，則幣值降低; 物價下跌，則幣值上升。

此外，穆長春出，私人機構是可以運營基礎設施的，但背後是有條件的，要納入到法律監管框架當中，同時要服務監管、為公眾服務，要求公共道德水平比較高。央行數字貨幣從一開始就引入雙層運營體系，就是運用私人和公共部門共同建設數字貨幣，今後可能還會運用私人的力量共同建設公共產品。

展望數位貨幣發展，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，穩定幣的主要目的是為...
展望數位貨幣發展，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，穩定幣的主要目的是為了推動全球跨境支付向效率更高、成本更低、更普惠的方向發展。照片／中新網
分享

中國人民銀行

相關新聞

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

中國新職業 電競陪練師有國家認證標準

2019-11-10 11:04

台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會

2019-11-10 01:57

陸物價7年新高 李克強促產維穩

2019-11-10 00:42

豬肉價格翻倍 陸物價7年新高

2019-11-10 00:42

大陸官員楊偉民：慎防經濟慣性下滑

2019-11-09 23:25

中國整頓銀行體系 市場失信心謠言四起

2019-11-09 17:25

不只打趴iPone 華為平板大陸市場也賣贏iPad

2019-11-09 17:07

雙11將至 北京互聯網法院：網購食品、保健品糾紛多

2019-11-09 15:38

陸股一周／華麗轉身? A股迎向新拐點

2019-11-09 13:24

大陸駐英國大使：「一國兩制」有三底線不容觸碰

2019-11-09 11:50

紫光集團董座：中國半導體產業還要再坐十年冷板凳

2019-11-09 11:37

港大調查：金融科技服務業普遍對前景感樂觀

2019-11-09 11:22

豬價狂飆 逼升大陸10月CPI上漲3.8% 創逾7年新高

2019-11-09 10:39

三個月首見 人民幣官價升破7

2019-11-09 01:14

京滬高鐵下周上會 或超越FII創新IPO速度紀錄

2019-11-09 00:08

趙偉國：全球化無人能阻 大陸半導體與美國差距仍大

2019-11-09 00:03

大陸10月進出口降幅收斂

2019-11-08 23:35

大陸對美外銷減幅趨緩

2019-11-08 23:28

中國正式啟動6G研發 專家：要全面領先

2019-11-08 17:28

傳阿里巴巴11月 最後一周在香港上市

2019-11-08 17:05

深圳GDP成長下滑 產業空心化憂慮再起

2019-11-08 17:00

紫光集團虧損又負債 中國晶片自給戰略恐受挫

2019-11-08 16:03

年宵市場禁乾貨攤 議員轟港府帶頭破壞經濟

2019-11-08 15:59

首批上海製特斯拉亮相 陸國產電動車「挫咧等」

2019-11-08 15:12

周小川：人民幣國際化是被美國逼出來的「早產兒」

2019-11-08 13:01

旅客大減 香港迪士尼預警年收減少逾80億

2019-11-08 12:19

1至10月大陸對美進出口皆降 貿易順差擴大

2019-11-08 12:05

大陸豬肉狂漲 催生人民幣千億元級新富豪

2019-11-08 10:44

人民幣中間價收復7關口 創8月6日以來新高

2019-11-08 10:26

MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元

2019-11-08 09:18

上海外商投資服務平台 啟動

2019-11-08 01:50

上海電子口岸區塊鏈聯盟 成立

2019-11-08 01:49

上海快遞員 月薪逾9千

2019-11-08 01:49

河北滄州30輛載人自駕車 駛上街頭

2019-11-08 01:49

投資320億 唐山LNG 快速推進中

2019-11-08 01:49

中亞班列定制化 專車愈開愈多

2019-11-08 01:49
看更多

熱門文章

網傳少女遭港警輪流性侵成孕墮胎 警證實接獲律師報案

2019-11-09 22:16

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

2019-11-09 18:44

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

收工好開心！57歲工地大叔蹦跳走紅 網友卻看到哭

2019-11-09 19:05

Linda wong：性別暴力在香港 已經成為武器

2019-11-09 15:51

台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會

2019-11-10 01:57

南海主權爭議網友怒抵制 成龍越南行喊卡

2019-11-10 11:04

港警性暴力頻傳 全球婦團痛批

2019-11-10 09:36

不只打趴iPone 華為平板大陸市場也賣贏iPad

2019-11-09 17:07

中國2020年人口普查對象 包含境內台灣居民

2019-11-09 21:36

兒患急性白血病 37歲媽一夜白頭被人叫「奶奶」

2019-11-09 18:42

中國整頓銀行體系 市場失信心謠言四起

2019-11-09 17:25

駁中國共同責任論 香港大律師公會強調司法獨立

2019-11-09 17:28

張曉明：香港尚未完成23條立法 加劇港獨

2019-11-10 00:14

港澳辦主任稱：未完成「23條」立法 是港獨加劇主因

2019-11-09 14:05

觀察站 ／強推23條立法？中共想下決心 但還沒決斷

2019-11-10 00:21

香港7議員遭捕 民主派指意圖阻區選

2019-11-10 00:44

豬肉價格翻倍 陸物價7年新高

2019-11-10 00:42

死囚孫小果出獄後涉黑犯罪 一審判25年

2019-11-09 14:03

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52

上海巡禮／兩岸立冬 我愛薑母鴨你愛團子

2019-11-10 00:42

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

雙11將至 北京互聯網法院：網購食品、保健品糾紛多

2019-11-09 15:38

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

陸物價7年新高 李克強促產維穩

2019-11-10 00:42

大陸官員楊偉民：慎防經濟慣性下滑

2019-11-09 23:25

添馬公園悼念周梓樂 與會者高喊香港人報仇

2019-11-09 21:11

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43

中國新職業 電競陪練師有國家認證標準

2019-11-10 11:04

飯店房間放習近平著作 南京住宿另類體驗

2019-11-10 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top