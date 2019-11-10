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大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸各地陸續公布今年前三季經濟增長的主要指標，從GDP經濟總量上看，廣東以人民幣7.7兆元（約新台幣34兆元）居首位。目前，有25個省前三季GDP超過人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），甘肅、寧夏、青海、西藏等六省區GDP總量低於人民幣兆元。

央視網報導，從經濟增速看，西部省仍然相對較快，增速頭三位的雲南、貴州、西藏GDP增速都保持在8%以上，有18個省前三季度增速高於或與全大陸平均水平持平，保持穩中有進的態勢，但也有一些省因經濟和產業結構等因素，增速明顯放緩，穩增長壓力較大，山東、天津、廣西、內蒙古以及東北三省的增速均低於6%。

從各地前三季度的經濟數據中可以發現，不論是東部沿海地區還是中西部，經濟結構轉型升級的趨勢都越來越明顯。工業製造業向高端挺進，服務業在經濟中比率持續攀升。

廣東前三季先進製造業年增5%，增速比工業平均增速快0.5個百分點，在工業中占55.9%。服務業增長對GDP增長的貢獻率為66.2%。江蘇不光是服務業增長勢頭不減，前三季，全省受理高新技術企業申報超過1.7萬家，年增近六成，創下歷史新高，高技術製造業年增7.6%，快於工業1.8個百分點。

大陸今年前三季，從GDP經濟總量上看，廣東以人民幣7.71兆元居首位。目前，25...
大陸今年前三季，從GDP經濟總量上看，廣東以人民幣7.71兆元居首位。目前，25個省前三季GDP超過人民幣兆元。照片／央視網
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