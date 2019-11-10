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雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

時間就是金錢，在「雙11」網購節同理可證。線上搶紅包的互動遊戲，也將富人和窮人區分開來。今年淘寶「蓋樓大挑戰」，根據用戶過去12個月的購物累積情況，阿里生態的VIP用戶在遊戲中獲得更多獎勵。這意味著互動的目標並非拉新客戶，而是喚醒高端用戶。

華爾街見聞報導，隨著平台競爭加劇和日趨飽和，獲客成本持續攀升，這樣的背景下挖掘已有用戶尤其是高端用戶的消費能力變得十分有價值。阿里巴巴財務長武衛在近期業績電話會中表示，除關注用戶增長之外，ARPU（每用戶平均收入）增速以及用戶留存率這兩個指標同樣重要。

「蓋樓大挑戰」遊戲期間，通過完成遊戲獲得隊伍紅包人民幣166元，隊伍中的五人，均獲人民幣33元（約新台幣145元），實際情況按照貢獻度不同有差異；18天中每天每人僅獲人民幣1.84元（約新台幣8.1元）。

富人的時間比窮人更為值錢，相比搶小額紅包得來的優惠，富人用相同的時間去做別的事能帶來更多財富；反之，窮人因為時間不值錢，更願意用時間換金錢。

數據顯示，今年上半年，阿里年消費超過人民幣1萬元的高端用戶已經超過人民幣1億元，達1.3億元，留存率達98%。

中信建投指出，隨著使用年份變長，用戶的購買次數和人均GMV都高於新用戶。阿里巴巴在2018財年年報中披露，使用五年的老用戶，人均全年下單132次，總額人民幣1.2萬元。反觀，一年新用戶人均每年下單為27次，總額人民幣3,000元。

此外，互動活動中，阿里整個生態系統的參與還實現對其他平台的用戶導流和滲透。對於這一點，蔡崇信解釋，當淘寶在低線城市獲取新用戶後，同樣的用戶也能夠成為本地服務業務的用戶，而阿里獲取新客只花費一次的營銷成本。

雙11互動遊戲「蓋樓大挑戰」，通過完成遊戲獲得隊伍紅包人民幣166元（約新台幣7...
雙11互動遊戲「蓋樓大挑戰」，通過完成遊戲獲得隊伍紅包人民幣166元（約新台幣733元）。照片／百度圖庫
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阿里巴巴2018年天貓雙11，單日總成交額人民幣2,135 億元。照片／華爾街見...
阿里巴巴2018年天貓雙11，單日總成交額人民幣2,135 億元。照片／華爾街見聞
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