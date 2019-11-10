台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會
台灣選舉將進入2個月倒數階段，大陸涉台機構北京聯合大學台灣研究院9日舉辦「當前台灣政局及兩岸關係前瞻」學術研討會，來自大陸多所高校與涉台研究機構60多名專家學者與會。
據新華社9日晚間的報導，海協會原副會長、大陸全國台灣研究會原副會長王在希表示，民進黨政府從2016年上台至今，頑固堅持「一邊一國」的台獨立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸共同政治基礎，不斷在台灣推動「去中國化」措施，限制兩岸民間交流合作，破壞兩岸關係和平發展的大好局面，加上執政無能，引發台灣民眾的強烈反感和抗議。
他說，當前大陸正處在實現兩個一百年目標的重要戰略機遇期，制度上有優勢，經濟上有後勁，只要中共黨和人民緊密團結，社會和諧安定，一定能克服各種困難，實現祖國的完全統一。
中國社科院台灣研究所副所長朱衛東表示，2020台灣選舉臨近，民進黨政府為騙取選票，不擇手段攻擊大陸，詆毀「一國兩制」，煽動台灣民意仇視大陸；利用手中掌握的行政、立法、司法資源優勢，以國家安全為名羅織罪名，製造類似麥卡錫主義的「綠色恐怖」，迫害支持兩岸關係和平發展的各界人士；在兩岸關係上拆橋、建牆、攔網，阻礙兩岸同胞走親走近、兩岸關係走實走好。
朱衛東說，這些倒行逆施不僅為兩岸交流合作設置重重障礙，而且對未來兩岸關係產生長遠危害，兩岸民眾對此應予以高度警惕和堅決反對。
北京聯合大學副校長張輝在致辭中表示，中華人民共和國成立70年來，統一事業取得了重大進展，實現了香港澳門回歸，打破了兩岸隔絕對峙，推動兩岸關係走向融合發展。
張輝表示，年初大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上作重要講話，科學回答在中華民族偉大復興新征程中，如何推進大陸實現和平統一時代命題，是指引新時代對台工作的綱領性檔和行動指南，他說，「我們對祖國和平統一前景充滿信心。」
中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁表示，日前大陸方面公佈實施的「26條措施」意義重大，表明大陸面對兩岸關係的風險挑戰，仍保持高度的戰略定力，堅持以我為主引領、主導兩岸關係走向，反獨促統戰略正有序推進。
謝郁表示，不管台灣政治格局如何變化，大陸未來將繼續出臺推動兩岸融合發展的政策措施，完善相關制度安排，不斷夯實和平統一的社會基礎。與之形成鮮明對比的是，民進黨政府提振經濟無方，穩定兩岸無力，照顧民眾無心。他說，「到底誰在真正為台灣民眾謀福祉？老百姓看得很清楚。」
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