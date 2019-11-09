雙11將至 北京互聯網法院：網購食品、保健品糾紛多

2019-11-09 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



「雙11」將至，專門處理網路購物糾紛案件的北京互聯網法院指出，根據過去處理的個案，網購糾紛案涉訴商品有近七成是食品、保健品。此外，電子產品、化妝品和家居服飾類產品也最常發生品質問題。

據《新京報》報導，北京互聯網法院8日召開「網絡購物典型問題新聞通報會」。北京互聯網法院2018年9月9日成立，專責處理網路購物糾紛。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據統計，截至今年10月31日，北京互聯網法院共收案4萬2,099件，其中網路糾紛案件4,838件，占比12%，位居所有類型案件第二位，其中網路購物合同糾紛案件4,624件，占比96%，互聯網購物產品責任糾紛214件，占比4%。

北京互聯網法院統計，網售食品、保健品類案件在大陸網路購物合同糾紛中占比近七成。其中非法添加食品原料、假冒食品、未經授權或過期使用商標等情況較為突出。進口食品因銷量上升，但各國監管標準存在差異，引發產品品質訴訟的情況也較為集中。

報導稱，嬰幼兒相關食品品質問題也亟需關注。主要表現為：嬰幼兒食品中非法添加配料；嬰幼兒配方食品作為特殊食品，主要營養成分及含量未標示或標示不實；以及兒童食品未作適齡限制聲明，或未對兒童不宜使用的食品進行標示等。

北京互聯網法院受理的網路購物糾紛中，原告99%為自然人，其中男性占比較高，與女性的比例為4：1；年齡結構方面，20歲至40歲區間年齡段的人群占法院立案數量最多，占案件總量的87%，體現出中青年群體購買力強，網路購物活動參與度高的情況。

北京互聯網法院將不同熱銷產品引發的糾紛原因進行分析發現：男性關注的傳統電子產品，引發訴訟的原因包括：未取得大陸國家強制性產品認證、二手產品品質問題及不依法履行「三包義務」（即賣家對商品負有包修、包換、包退責任）等；女性關注的化妝品、家居服飾方面，則存在配方成分違法、特殊類型化妝品如美白、祛斑類產品未取得相應的資質，以及過期化妝品仍在流通等。

此外，假冒品牌服飾，以及假冒國際知名奢侈品牌服飾、知名運動品牌服飾情況也較為常見。

在糾紛買賣雙方的權責方面，商家和購物平台容易引發糾紛的原因包括：商品訊息發布不當、虛假廣告；優惠規則解釋模糊、易引發價格欺詐；不履行發貨義務、擅自變更或取消訂單；以及因「七天無理由退貨」的認知不同，引發糾紛等。