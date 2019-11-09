雙11將至 北京互聯網法院：網購食品、保健品糾紛多
「雙11」將至，專門處理網路購物糾紛案件的北京互聯網法院指出，根據過去處理的個案，網購糾紛案涉訴商品有近七成是食品、保健品。此外，電子產品、化妝品和家居服飾類產品也最常發生品質問題。
據《新京報》報導，北京互聯網法院8日召開「網絡購物典型問題新聞通報會」。北京互聯網法院2018年9月9日成立，專責處理網路購物糾紛。
據統計，截至今年10月31日，北京互聯網法院共收案4萬2,099件，其中網路糾紛案件4,838件，占比12%，位居所有類型案件第二位，其中網路購物合同糾紛案件4,624件，占比96%，互聯網購物產品責任糾紛214件，占比4%。
北京互聯網法院統計，網售食品、保健品類案件在大陸網路購物合同糾紛中占比近七成。其中非法添加食品原料、假冒食品、未經授權或過期使用商標等情況較為突出。進口食品因銷量上升，但各國監管標準存在差異，引發產品品質訴訟的情況也較為集中。
報導稱，嬰幼兒相關食品品質問題也亟需關注。主要表現為：嬰幼兒食品中非法添加配料；嬰幼兒配方食品作為特殊食品，主要營養成分及含量未標示或標示不實；以及兒童食品未作適齡限制聲明，或未對兒童不宜使用的食品進行標示等。
北京互聯網法院受理的網路購物糾紛中，原告99%為自然人，其中男性占比較高，與女性的比例為4：1；年齡結構方面，20歲至40歲區間年齡段的人群占法院立案數量最多，占案件總量的87%，體現出中青年群體購買力強，網路購物活動參與度高的情況。
北京互聯網法院將不同熱銷產品引發的糾紛原因進行分析發現：男性關注的傳統電子產品，引發訴訟的原因包括：未取得大陸國家強制性產品認證、二手產品品質問題及不依法履行「三包義務」（即賣家對商品負有包修、包換、包退責任）等；女性關注的化妝品、家居服飾方面，則存在配方成分違法、特殊類型化妝品如美白、祛斑類產品未取得相應的資質，以及過期化妝品仍在流通等。
此外，假冒品牌服飾，以及假冒國際知名奢侈品牌服飾、知名運動品牌服飾情況也較為常見。
在糾紛買賣雙方的權責方面，商家和購物平台容易引發糾紛的原因包括：商品訊息發布不當、虛假廣告；優惠規則解釋模糊、易引發價格欺詐；不履行發貨義務、擅自變更或取消訂單；以及因「七天無理由退貨」的認知不同，引發糾紛等。
消費者在網購中存在的問題則包括：濫用退貨權利，將「無理由」退貨理解為「無條件」退貨，在破壞商品再次銷售條件的情況下仍堅持無理由退貨。此外，還有惡意差評、商品評論資訊不實等情況。法官提醒，使用過度激烈言辭和不文明用語惡意發布負評，情節嚴重可能構成侵權。
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