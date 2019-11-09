大陸駐英國大使：「一國兩制」有三底線不容觸碰

2019-11-09 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



大陸駐英國大使劉曉明8日就香港問題表示，中國貫徹「一國兩制」方針的同時，始終堅持「三條底線」不容觸碰：絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和「基本法」權威、絕對不能允許利用香港對大陸進行滲透破壞的活動。

據中新社報導，劉曉明當晚在第11屆英國「青年破冰者」年度晚宴上發表演說時指出，近來，隨著香港的「暴力活動」持續不斷，香港問題在中英關係中再次突出。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他指出，英國一些政客借「修例風波」，指責中國違反「一國兩制」原則，支持「反中亂港」分子，給特區政府施壓，英國政府和議會發布所謂香港問題報告，干預香港事務和中國內政，給中英關係帶來嚴重衝擊和損害。

劉曉明稱，中國貫徹「一國兩制」方針有前述「三條底線」。他強調，上周舉行的中共十九屆四中全會再次重申，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。

劉曉明表示，英國在香港有30萬公民、700多家企業，雙方聯系廣泛、往來密切。一個穩定繁榮的香港不僅符合中國的利益，也符合英國的利益。希望與會者積極推動英國各界正確認識和理解「一國兩制」，敦促英國政府和議會遵守中英關係的基本原則，尊重中國的主權和領土完整，停止干涉香港事務和中國內政。