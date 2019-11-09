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大陸駐英國大使：「一國兩制」有三底線不容觸碰

2019-11-09 11:50聯合報 記者林則宏／即时即時報導

大陸駐英國大使劉曉明8日就香港問題表示，中國貫徹「一國兩制」方針的同時，始終堅持「三條底線」不容觸碰：絕對不能允許任何危害國家主權安全、絕對不能允許挑戰中央權力和「基本法」權威、絕對不能允許利用香港對大陸進行滲透破壞的活動。　　

據中新社報導，劉曉明當晚在第11屆英國「青年破冰者」年度晚宴上發表演說時指出，近來，隨著香港的「暴力活動」持續不斷，香港問題在中英關係中再次突出。

他指出，英國一些政客借「修例風波」，指責中國違反「一國兩制」原則，支持「反中亂港」分子，給特區政府施壓，英國政府和議會發布所謂香港問題報告，干預香港事務和中國內政，給中英關係帶來嚴重衝擊和損害。　　

劉曉明稱，中國貫徹「一國兩制」方針有前述「三條底線」。他強調，上周舉行的中共十九屆四中全會再次重申，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。　　

劉曉明表示，英國在香港有30萬公民、700多家企業，雙方聯系廣泛、往來密切。一個穩定繁榮的香港不僅符合中國的利益，也符合英國的利益。希望與會者積極推動英國各界正確認識和理解「一國兩制」，敦促英國政府和議會遵守中英關係的基本原則，尊重中國的主權和領土完整，停止干涉香港事務和中國內政。　　

中新社稱，「英中貿易48家集團」1953年打破當時西方國家對中國的禁運，開啟中英兩國貿易的先河，因此被稱為「破冰者」。2008年，英國48家集團俱樂部成立「青年破冰者」組織，以促進英國青年一代對中國的了解與合作。第11屆「青年破冰者」年度晚宴由英國中國商會和英國48家集團俱樂部聯合舉辦，當晚有200多人參加。

中國駐英國大使劉曉明8日晚間在一場活動中表示，「一國兩制」有「三條底線」不容觸碰...
中國駐英國大使劉曉明8日晚間在一場活動中表示，「一國兩制」有「三條底線」不容觸碰。（中新社）
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英國香港一國兩制

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