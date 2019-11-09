港大調查：金融科技服務業普遍對前景感樂觀
2019-11-09 11:22香港01 記者黃祐樺／報導
香港大學今日（8日）公布，推出香港金融科技發展指數（FGI）及香港金融科技市場情緒指數（FBI）兩項新金融科技指數分析。當中，兩種指數的分析基準值均定於100，如數值大於100則代表前景理想。結果顯示，預計2020年本地金融科技業務發展前景樂觀。
「香港金融科技發展指數」比去年升逾半
「香港金融科技發展指數」主要針對香港38間金融科技公司的營商環境、經營業績、研發投資及人才需求四個分類指數作出年度問卷調查及分析編製而成。 調查發現，2020年度的FGI是152.9，與2019年的基準100相比，上升52.9％。顯示金融科技服務行業普遍對發展前景樂觀。但當中企業對外在營商環境的評分偏低，只有105，比去年同期僅升5%。反映業界認爲支持經營發展的大環境相對不理想。
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受外圍負面因素影響 第三季FBI出現回落
系列中另一項，「香港金融科技市場情緒指數」則為季度指數，下設6個分類指數。反映社會對不同金融科技相關行業的觀感：包括保險科技，財富及信用科技，區塊鏈及加密貨幣，電子支付及數碼銀行，監管科技及網絡安全，以及人工智能、大數據等其他相關業務。
分析顯示，雖然2019年多個季度的FBI都是高於100，但受到中美貿易緊張局勢及近期香港不穩定的政治環境等負面因素影響。到2019年第三季FBI出現回落，只有104.5。當中，監管科技及網路安全類別的市場情緒指數則長期處於低於100的水平，到2019年第三季則只有90.9。研究團隊建議，政府和業界可能有需要在相關政策和措施上，作出改善並提供支援。
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文章授權轉載自《香港01》
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