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豬價狂飆 逼升大陸10月CPI上漲3.8% 創逾7年新高

2019-11-09 10:39聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸國家統計局9日公布，10月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.8%，漲幅較上月擴大0.8個百分點，創2012年2月以來新高。其中，豬肉價格較去年同期上漲101.3%，影響CPI上漲約2.43個百分點，占CPI年比總漲幅近三分之二。

大陸CPI連續兩個月超過3%，也讓通貨膨脹疑慮升高。

大陸國家統計局城市司高級統計師沈贇表示，10月CPI年增率3.8%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。其中，食品價格上漲15.5%，漲幅擴大4.3個百分點，影響CPI上漲約3.05個百分點。

食品中，除豬肉價格上漲101.3%，影響CPI上漲約2.43個百分點，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅也在12.3%至21.4%之間。

面對通膨疑慮，沈贇表示，扣除食品和能源價格的核心CPI月比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點；年比上漲1.5%，漲幅與前一個月相同。若扣除豬肉價格上漲因素，CPI月比上漲約0.1%，年比上漲約1.3%，總體仍穩定。

另，大陸10月生產者物價指數（PPI）年比下降1.6%，降幅比前一個月擴大0.4個百分點。主要行業中，降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降17.9%，比上月擴大4.5個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降12.0%，擴大2.4個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降6.2%，擴大0.7個百分點。

大陸豬肉價格迄今仍居高不下，逼升大陸10月CPI漲幅達到3.8%。（中新社）
大陸豬肉價格迄今仍居高不下，逼升大陸10月CPI漲幅達到3.8%。（中新社）
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