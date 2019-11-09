趙偉國：全球化無人能阻 大陸半導體與美國差距仍大
紫光集團董事長兼CEO趙偉國8日表示，半導體是一個全球產業鏈，沒有任何一個國家可以獨立地建立完整的產業鏈，而大陸半導體和美國差距仍非常大。
財新網報導，談到全球的貿易爭端，趙偉國相信，沒有人可以改變趨勢，人類社會的發展歷史，一直是隨著技術、通信、交通手段，越來越全球化的過程，儘管政治因素逆轉全球化可能在短期會起到一定作用，但從長期來講，沒有一個國家可以和趨勢來對抗。
其次，利益高於一切，在全球化過程中，大家都或多或少獲得了利益，只是程度的差別；最後，美國企業在這方面可以做得更多，尤其是科技巨頭，美國企業要有更長遠的眼光，更自信，更多聚焦在創新上，而不是因為不安全感阻礙別人的進步。
趙偉國認為，大陸積體電路雖然這幾年在市場、需求、技術和政策等引導下，甚至有過熱的跡象，但從投入來看仍嚴重不足，全球半導體巨頭三星每年的研發和資本開支在200億美元之上，英特爾、台積電每年在100多億美元。
反觀國家積體電路產業投資基金（大基金）一期只有人民幣1300多億，還花了五年時間，他指出，大陸什麼時候有一家半導體企業，一年的研發和資本開支能超過100億美元，大陸積體電路才真的有競爭力。
至於大陸半導體產業局部的過熱，趙偉國認為其實集中在低層次競爭，例如在晶片設計行業，全球在大陸以外的晶片設計公司一共不到1000家，但大陸約有3000多家，許多設計公司只有幾人或幾十人，超過1000人的純晶片設計公司是鳳毛麟角。
他指出，大陸半導體產業無論從技術還是投入規模，還是產業的成熟和理性來講，和先進的國家和地區還有非常大的差距，「大陸什麼時候有一家（半導體）企業的估值超過1000億美元，可能才有一席之地。」
趙偉國認為，美國人根本不用緊張，大陸離美國還差得很遠，沒有構成什麼競爭和威脅。
談到紫光集團布局邏輯，他表示一方面是產業影響較大、對大陸產業較重要的領域，另一方面則是國內空白的部分，例如紫光旗下長江存儲提供的記憶體、展銳的手機晶片、FPGA（可程式設計晶片）等，但趙偉國同時強調，「大陸的積體電路還有非常長的路要走，冷板凳要坐十年。」
在傳統產業時代，能源、鋼鐵是國家的基礎實力，他認為，將來的綜合國力會是以算力和存儲能力所體現的，未來的科學創新中，機器是有可能取代人類，而這背後的一切都是晶片在起作用。
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