親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

趙偉國：全球化無人能阻 大陸半導體與美國差距仍大

2019-11-09 00:03聯合報 記者林宸誼/即時報導

紫光集團董事長兼CEO趙偉國8日表示，半導體是一個全球產業鏈，沒有任何一個國家可以獨立地建立完整的產業鏈，而大陸半導體和美國差距仍非常大。

財新網報導，談到全球的貿易爭端，趙偉國相信，沒有人可以改變趨勢，人類社會的發展歷史，一直是隨著技術、通信、交通手段，越來越全球化的過程，儘管政治因素逆轉全球化可能在短期會起到一定作用，但從長期來講，沒有一個國家可以和趨勢來對抗。

其次，利益高於一切，在全球化過程中，大家都或多或少獲得了利益，只是程度的差別；最後，美國企業在這方面可以做得更多，尤其是科技巨頭，美國企業要有更長遠的眼光，更自信，更多聚焦在創新上，而不是因為不安全感阻礙別人的進步。

趙偉國認為，大陸積體電路雖然這幾年在市場、需求、技術和政策等引導下，甚至有過熱的跡象，但從投入來看仍嚴重不足，全球半導體巨頭三星每年的研發和資本開支在200億美元之上，英特爾、台積電每年在100多億美元。

反觀國家積體電路產業投資基金（大基金）一期只有人民幣1300多億，還花了五年時間，他指出，大陸什麼時候有一家半導體企業，一年的研發和資本開支能超過100億美元，大陸積體電路才真的有競爭力。

至於大陸半導體產業局部的過熱，趙偉國認為其實集中在低層次競爭，例如在晶片設計行業，全球在大陸以外的晶片設計公司一共不到1000家，但大陸約有3000多家，許多設計公司只有幾人或幾十人，超過1000人的純晶片設計公司是鳳毛麟角。

他指出，大陸半導體產業無論從技術還是投入規模，還是產業的成熟和理性來講，和先進的國家和地區還有非常大的差距，「大陸什麼時候有一家（半導體）企業的估值超過1000億美元，可能才有一席之地。」

趙偉國認為，美國人根本不用緊張，大陸離美國還差得很遠，沒有構成什麼競爭和威脅。

談到紫光集團布局邏輯，他表示一方面是產業影響較大、對大陸產業較重要的領域，另一方面則是國內空白的部分，例如紫光旗下長江存儲提供的記憶體、展銳的手機晶片、FPGA（可程式設計晶片）等，但趙偉國同時強調，「大陸的積體電路還有非常長的路要走，冷板凳要坐十年。」

在傳統產業時代，能源、鋼鐵是國家的基礎實力，他認為，將來的綜合國力會是以算力和存儲能力所體現的，未來的科學創新中，機器是有可能取代人類，而這背後的一切都是晶片在起作用。

紫光集團董事長兼CEO趙偉國。圖/財新網
紫光集團董事長兼CEO趙偉國。圖/財新網
分享

半導體人民幣

相關新聞

三個月首見 人民幣官價升破7

2019-11-09 01:14

MSCI調整A股納入因子升至20%

2019-11-09 00:14

京滬高鐵下周上會 或超越FII創新IPO速度紀錄

2019-11-09 00:08

大陸10月進出口降幅收斂

2019-11-08 23:35

大陸對美外銷減幅趨緩

2019-11-08 23:28

中國正式啟動6G研發 專家：要全面領先

2019-11-08 17:28

傳阿里巴巴11月 最後一周在香港上市

2019-11-08 17:05

深圳GDP成長下滑 產業空心化憂慮再起

2019-11-08 17:00

紫光集團虧損又負債 中國晶片自給戰略恐受挫

2019-11-08 16:03

年宵市場禁乾貨攤 議員轟港府帶頭破壞經濟

2019-11-08 15:59

首批上海製特斯拉亮相 陸國產電動車「挫咧等」

2019-11-08 15:12

周小川：人民幣國際化是被美國逼出來的「早產兒」

2019-11-08 13:01

旅客大減 香港迪士尼預警年收減少逾80億

2019-11-08 12:19

1至10月大陸對美進出口皆降 貿易順差擴大

2019-11-08 12:05

大陸豬肉狂漲 催生人民幣千億元級新富豪

2019-11-08 10:44

人民幣中間價收復7關口 創8月6日以來新高

2019-11-08 10:26

MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元

2019-11-08 09:18

上海外商投資服務平台 啟動

2019-11-08 01:50

上海電子口岸區塊鏈聯盟 成立

2019-11-08 01:49

上海快遞員 月薪逾9千

2019-11-08 01:49

河北滄州30輛載人自駕車 駛上街頭

2019-11-08 01:49

投資320億 唐山LNG 快速推進中

2019-11-08 01:49

中亞班列定制化 專車愈開愈多

2019-11-08 01:49

閩西客家文化保護區 加速建設

2019-11-08 01:49

重慶陸海新通道建設 400企業洽談

2019-11-08 01:49

中新互聯互通 總額達270億美元

2019-11-08 01:49

李嘉誠「應急錢」今起申請 首波先救餐飲業

2019-11-08 00:43

大陸科技部啟動6G研發

2019-11-08 00:00

外資金融業務限制 陸全面取消

2019-11-08 00:00

比亞迪和豐田將合資成立純電動車研發公司 各出資50%

2019-11-07 21:01

今日波動大 在岸、離岸人民幣收復7關口

2019-11-07 17:57

滴滴順風車7城「復活」 女客晚上8點後禁乘惹議

2019-11-07 17:13

富比世發布2019中國富豪榜 「雙馬」連莊

2019-11-07 16:26

5G才起步 中國科技部成立6G小組

2019-11-07 16:20

聯想Q2營收連9成長 淨利潤年增20%

2019-11-07 15:31

雙11快遞員「薪」情好 上海、北京、杭州居前3名

2019-11-07 14:42

中金估：2021年大陸CPI下調豬肉權重

2019-11-07 14:29

機構估：未來15年大陸GDP均速4.4% 人民幣匯率5.58

2019-11-07 14:04

2019中國富豪榜 馬雲身價1.18兆元 蟬聯首富

2019-11-07 12:00
看更多

熱門文章

墜樓港生不治 畢業典禮全場默哀校長數度拭淚

2019-11-08 11:14

董雲裳：美中關係未來12個月可能出現大改變

2019-11-08 12:05

醫院證實墜樓科大生周梓樂今早約8時傷重不治

2019-11-08 11:02

中共18大以來遭查處 「億元級貪官」已達39人

2019-11-08 16:31

科大校長史維寓所遭學生破壞 玻璃被砸門鎖被毀

2019-11-08 15:05

家屬不忍周梓樂受苦 忍痛叫停搶救

2019-11-08 11:37

驚動中國問題疫苗案 長春長生宣告破產

2019-11-08 18:48

9歲童疑遭精神病患活活打死 圍觀者無人制止

2019-11-08 10:52

大陸新聞獎得主 訪台灣學了1件事…回鄉變創業典範

2019-11-08 11:00

首批上海製特斯拉亮相 陸國產電動車「挫咧等」

2019-11-08 15:12

周小川：人民幣國際化是被美國逼出來的「早產兒」

2019-11-08 13:01

大陸豬肉狂漲 催生人民幣千億元級新富豪

2019-11-08 10:44

紫光集團虧損又負債 中國晶片自給戰略恐受挫

2019-11-08 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top