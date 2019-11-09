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三個月首見 人民幣官價升破7

2019-11-09 01:14經濟日報 記者李仲維／綜合報導

（本報系資料庫）
（本報系資料庫）
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人民幣對美元即期匯率、離岸人民幣對美元匯率相繼收復7關口後，人民幣兌美元中間價昨（8）日也已跟上升破7的整數關口。

大陸外匯交易中心披露，人民幣兌美元中間價昨報6.9945，升值63個基點，是8月6日以來新高，本周累計調升492個基點。

受中間價走高的提升，人民幣兌美元即期匯率昨以6.9700開盤，盤中最高升至6.9650。更多反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率，也一度升破6.97關口，最高升值至6.9669。

人民幣匯率近期走升，最新數據顯示，大陸外匯存底在10月重返上升軌道。10月外匯存底餘額為3.1兆美元，較9月的3.09兆美元增加127.3億美元。

今年以來，大陸外匯存底累計增加324.49億美元。市場分析，目前人民幣匯率已進入舒適區，人民幣匯率可能小幅升值，階段性回到7以內。

申萬宏源表示，近期人民幣匯率預期穩定，離岸和在岸匯率均回升至7以內，有利於緩和2019年底至2020年初潛在的企業外債集中到期壓力，預計至2020年人民幣匯率有望回升至6.8元左右。

新浪財經報導，大陸央行前行長周小川昨日出席「第十屆財新峰會」演講後回答現場關於人民幣國際化的提問時表示，人民幣國際化其實是個「早產兒」。

他透露，中國原本並沒有打算在2010年、2012年左右就開始推動人民幣國際化，是由於全球金融危機後出現流動性不足，導致許多國家必須擴大本幣使用，中國就與韓國、哈薩克、阿根廷、馬來西亞等國開始採取本幣互換方式支援貿易與投資結算，以緩解流動性問題。

人民幣外匯馬來西亞

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