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中國正式啟動6G研發 專家：要全面領先

2019-11-08 17:28中央社 台北8日電

陸媒引述有關專家強調，中國已是5G國際標準的主要制定者之一。 圖／中新社
陸媒引述有關專家強調，中國已是5G國際標準的主要制定者之一。 圖／中新社
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中國才剛大張旗鼓宣揚5G技術，日前又宣布正式啟動6G技術研發。陸媒引述有關專家強調，中國已是5G國際標準的主要制定者之一，未來希望能在6G「全面領先」。

據中國官媒環球時報報導，「6G技術研發工作啟動會」3日在北京召開，與會單位有中國科技部、國家發展和改革委員會、教育部、工業和信息化部、中國科學院、國家自然科學基金委員會等。

會議宣布成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組。推進工作組由相關政府部門組成，職責是推動6G技術研發工作實施。

總體專家組則是由來自大專院校及企業的37位專家組成，主要負責提出6G技術研究布局建議與技術論證，及為決策提供諮詢與建議。

報導引述通訊專家馬繼華表示，之所以會在5G商業用途剛開始的時候就正式宣布展開6G研發，一方面是因為通訊技術研發規律普遍是「研發一代，落地一代」；另一方面是中國希望在6G能夠達到全面領先，在通訊業的國際競爭中佔據優勢。

事實上，中國電信設備巨擘華為技術公司創辦人兼執行長任正非，日前接受日本共同社採訪曾透露：「6G我們也是同步啟動研究的」，「6G的使用可能10年以後」，「這是我一個保守的估計」。

北京教育部

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