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年宵市場禁乾貨攤 議員轟港府帶頭破壞經濟

2019-11-08 15:59世界日報 香港新聞組╱香港8日電

香港年宵檔戶叫賣生肖公仔或諷刺時事產品等場面，明年農曆年宵市場不會見到。香港食環署昨日宣布，為保障公眾安全為由，明年年宵市場將不設乾貨攤位，只有售賣年花的濕貨攤位和快餐攤位。此為2000年成立以來首次，立即引發各界爭議，有議員批，政府此舉是破壞經濟，且充滿政治考慮。

綜合媒體報導，公民黨立法會議員楊岳橋指出，港府帶頭取消節慶活動，反映政府「怕了香港人」，質疑是否無能力處理民憤。

立法會民政事務委員會副主席區諾軒認為，食環署只准競投濕貨及食物攤檔，只會令年宵變質，年宵不再是年宵，批評康文署做法是草木皆兵。只會造成一個門可羅雀，沒有吸引力的年宵。

民主黨立法會議員黃碧雲說，農曆新年是消費旺季，取消乾貨攤位不但帶頭破壞經濟，更打壓政治言論空間，令民主派和建制派都不能在年宵市場接觸市民；過往不少年輕人趁年宵體驗營商之道，新安排同時扼殺他們的創意和表達政見空間。

支聯會自成立以來每年在維園年宵設攤位，副主席蔡耀昌形容食環署取消乾貨攤位理由牽強，他說，年宵是很多年輕人發揮創意的地方，質疑政府擔心有諷刺政府的產品出現，「如果真是這個（政治）原因，就是對表達自由的不合理限制」。

民建聯立法會議員柯創盛對取消年宵乾貨攤位感無奈，認為是受反修例風波影響，但市民傳統上重視行年宵，希望有關決定不會影響年宵氣氛。

明年年宵市場將不設乾貨攤位，只有售賣年花的濕貨攤位和快餐攤位。圖取自中國新聞社
明年年宵市場將不設乾貨攤位，只有售賣年花的濕貨攤位和快餐攤位。圖取自中國新聞社
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明年年宵市場將不設乾貨攤位，只有售賣年花的濕貨攤位和快餐攤位。圖取自中國新聞社
明年年宵市場將不設乾貨攤位，只有售賣年花的濕貨攤位和快餐攤位。圖取自中國新聞社
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