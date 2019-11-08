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首批上海製特斯拉亮相 陸國產電動車「挫咧等」

2019-11-08 15:12聯合報 記者林則宏／即時報導

首批大陸國產特斯拉試製車8日正式下線亮相。根據特斯拉官方微博早前發布的訊息，大陸國產Model 3補貼後售價為人民幣35.58萬元（約新台幣153萬元），雖然只比進口價便宜約人民幣8,000元，但因性能上的優勢，恐對大陸本土新能源汽車帶來不小的衝擊。

上海解放日報旗下新媒體《上觀》報導，由上海廠生產的Model 3標準續航升級版配備基礎版輔助駕駛功能，具有碰撞預防、盲點監測、車道偏離防避、緊急車道偏離防避等主動安全功能，同時車輛還具備自動輔助轉向，主動巡航控制便捷功能。

大陸國產版Model 3與進口版外觀差異不大，其中一項特點是大陸國產版車尾有中文「特斯拉」字樣。 特斯拉Model 3國產版已開放預訂，其續航里程為460公里，最高時速為225公里，百公里加速為5.6秒，預計明年第1季交車。

根據中國汽車工業協會統計，今年9月大陸新能源汽車銷量出現連續第三個月衰退，並較去年同期大減34.2%。上觀指出，大陸本土新能源汽車一直存在諸多難以解決的問題，包括：續航力和充電問題等。不過，近期新能源汽車之所以「賣不動」，關鍵還是與6月底推出的新能源汽車補貼新規定有關。

上觀表示，過去因為官方大力度補貼，使得大陸新能源汽車在售價上具有很強的競爭力。但6月底新能源汽車補貼政策調整後，中央補貼減少50%，地方補貼直接退場，這對中國新能源汽車產業造成了巨大打擊。

而在特斯拉上海廠投產後，初期每周計畫生產3,000輛Model 3，但未來產能全開，全年目標產量將達50萬輛。上觀指出，「毫無疑問，特斯拉國產，將對（中國）自主新能源汽車品牌造成極大挑戰。」

大陸國產特斯拉駕駛作業系統將採用最新的V10系統。圖取自《上觀》
大陸國產特斯拉駕駛作業系統將採用最新的V10系統。圖取自《上觀》
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首批大陸國產特斯拉8日正式亮相。圖取自《上觀》
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