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周小川：人民幣國際化是被美國逼出來的「早產兒」

2019-11-08 13:01聯合報 記者林則宏／即时即時報導

大陸央行前行長周小川表示，人民幣國際化其實是個「早產兒」。他透露，中國原本並沒有打算在2010年、2012年左右就開始推動人民幣國際化，是由於全球金融危機後出現流動性不足，導致許多國家必須擴大本幣使用，因此中國就與韓國、哈薩克、阿根廷、馬來西亞等國開始採取本幣互換方式支援貿易與投資結算，以緩解流動性問題。

據新浪財經報導，目前擔任中國金融學會會長的周小川，8日在「第十屆財新峰會」發表專題演講，他於演講後回答現場關於人民幣國際化的提問時做出上述表示。周小川回憶，當時的提法叫「支持人民幣在跨境貿易與投資中的使用」，後來才從更高層次提出「人民幣國際化」。

周小川說，「我覺得它（人民幣國際化）應該是一個漸進的過程，但是可能有一些大台階的出現，這些大台階的出現：一個是危機，危機會造成一種特別的需求，人民幣國際化也是危機提供的機會。」

「還有一個可能性，如果全球主要儲備貨幣發生什麼問題，就給其他的貨幣原來緩慢的發展提供一個不同的機會。這裡也包括主要儲備貨幣的國家是不是會過多應用金融制裁。一制裁了，別人就想著用別的貨幣，不光取決於我們自己的設想，也取決於外部整個的環境。」

周小川在演講中還表示，當今世界建立主要央行間協調機制的需求正逐漸顯現。他認為，「在全球金融基礎設施建設、新科技的管理方面，全球央行應該有一個協作機制，特別是主要央行、特別是涉及到儲備貨幣協調，以使得全球金融系統更加穩定。」

周小川指出，過去全球化程度不高，各國金融方面的相互作用和影響沒有那麼大，貨幣政策主要是針對本國的價格水準、金融穩定、經濟增長、就業等目標，但現在情況正慢慢發生變化。

基於三方面原因，周小川認為，應加強全球央行間的協調與合作機制。首先是貨幣政策的溢出效應。他舉例，美國聯準會開始降息，隨後全球就有多個國家跟進，這是因為全球間聯繫緊密，共同行動就有必然性。

其次是資本流動。周小川指出，過去IMF總體傾向於不要為資本流動設置過多障礙，以提高全球資源配置效率。但金融危機後，IMF開始提出資本流動問題可能需要重新討論，因為如今跨境貿易和投資水準比以前大為提高。

第三個原因則是基於最近出現的數字貨幣，對於全球性金融基礎設施的衝擊。周小川指出，數字貨幣一開始就是試圖解決全球金融基礎設施，特別是跨境支付方面的弱項，但同時也提出問題：這樣的基礎設施該如何管理？全球主要央行應發揮哪些作用？特別是今年6月Libra白皮書發布後，已經出現很多這方面的議論。

大陸央行前行長周小川稱，人民幣國際化其實是由於美國引爆了全球金融危機，而被逼出來...
大陸央行前行長周小川稱，人民幣國際化其實是由於美國引爆了全球金融危機，而被逼出來的「早產兒」。（路透）
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人民幣馬來西亞IMF

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