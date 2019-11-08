旅客大減 香港迪士尼預警年收減少逾80億
2019-11-08 12:19
聯合報 記者李仲維
/即時報導
反送中示威持續數月未歇，訪港旅客人數大減，直接影響香港迪士尼收入。迪士尼警告，若示威持續，香港迪士尼的全年收入會減少約港幣21.5億元（約新台幣83.6億元）。
星島網報導，迪士尼首席財務官麥卡錫在業績發布會電話會議上表示，爆發反修例示威後，大陸及亞洲訪港旅客數字顯著下降，香港迪士尼樂園的入場人數及酒店入住率連隨下跌，樂園在7至9月財政年度第四季的營運收入減少5,500萬美元（約港幣4.3億元），抵銷來自巴黎及上海迪士尼樂園加價帶來的收入增長。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
麥卡錫警告，如果香港社會持續動盪，香港迪士尼樂園在10至12月的財年新一季收入，或會減少8,000萬美元（約港幣6.2億元），而新一個財政年度的全年收入，預計會減少2.75億美元（約港幣21.5億元）。
留言