1至10月大陸對美進出口皆降 貿易順差擴大
2019-11-08 12:05
聯合報 記者李仲維
/即時報導
大陸海關總署今（8）日公布，今年前十個月，大陸進出口總值為3.74兆美元，年減2.5%。其中，出口2.04兆美元，年減0.2%；進口1.7兆美元，年減5.1%；貿易順差3,402.9億美元，擴大34.9%。
數據顯示，10月大陸進出口總值3,830.5億美元，年減3.4%。其中，出口2,129.3億美元，年減0.9%；進口1,701.2億美元，年減6.4%；貿易順差428.1億美元，擴大29.8%。
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數據顯示，今年前十個月，中美貿易總值為人民幣3.07兆元，年減10.6%，占大陸外貿總值的12%。其中，對美國出口人民幣2.39兆元，年減6.8%；自美國進口人民幣6,857.4億元，年減21.5%；對美貿易順差人民幣1.7兆元，擴大0.8%。
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