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大陸豬肉狂漲 催生人民幣千億元級新富豪

2019-11-08 10:44聯合報 記者林則宏／即時報導

福布斯（Forbes）7日公布2019年度中國富豪榜，最受矚目的並非阿里巴巴創辦人馬雲蟬聯榜首。而是受益於非洲豬瘟蔓延導致中國豬肉價格狂飆，大陸養豬大廠「牧原股份」創辦人秦英林家族身價隨之大漲，以人民幣1,173.8億元（約新台幣5,000億元）的資產晉升中國第九大富豪。

據證券時報報導，大陸今年豬肉暴漲，在大家都驚呼吃不起豬肉同時，位於河南南陽的大型養企業牧原股份卻成為最大受益者之一。牧原股份今年股價曾創下歷史新高人民幣103.6元，比起年初每股28.66元，漲幅達2.6倍。這也讓牧原股份創辦人秦英林家族身價水漲船高。

根據牧原官網訊息，牧原集團創立於1992年，主業就是養豬，目前員工4萬餘人，生豬養殖業務遍布大陸14個省區93縣，2018年出欄生豬1,100多萬頭，規模化養殖全中國第一。牧原旗下牧原食品股份有限公司2014年1月上市，市值已超過人民幣1,500億元。

福布斯今年的中國富豪榜，除馬雲以人民幣2,701.1億元身價蟬聯榜首，騰訊創辦人馬化騰以2,545.5億元居次，其餘前十大富豪基本上仍來自互聯網與房地產兩大行業，僅秦英林家族為畜牧業。

在去年榜單中，秦英林家族排名第69，財富為人民幣245億元；2017年則為第89名，身價208.5億元。

牧原股份今年前三季營收達人民幣117.33億元，較去年同期增長27.79%；淨利潤13.87億元，比去年同期增長296.04%。

大陸豬肉價格狂飆，讓養豬大廠牧原股份創辦人秦英林家族身價跟著大漲，並以近新台幣5...
大陸豬肉價格狂飆，讓養豬大廠牧原股份創辦人秦英林家族身價跟著大漲，並以近新台幣5,000億元財富晉升中國第九大富豪。（取自牧原官網）
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