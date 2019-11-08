人民幣中間價收復7關口 創8月6日以來新高
2019-11-08 10:26
聯合報 記者李仲維
/即時報導
繼人民幣對美元即期匯率、離岸人民幣對美元匯率相繼收復7關口後，人民幣兌美元中間價今（8）日也已經跟上。
中國外匯交易中心披露，人民幣兌美元中間價今報6.9945，升值63基點，創8月6日以來新高，本周累計調升492個基點。人民幣兌美元中間價於8月8日破7。
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受中間價走高的提升，人民幣兌美元即期匯率今以6.9700開盤，隨後升破此一關口，最高至6.9650。更多反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率，一度升破6.97關口，最高升值至6.9669。
最新數據顯示，大陸外匯存底在10月重返上升軌道。10月外匯存底餘額為3兆1,051.61億美元，較9月的3兆924.31億美元增加127.3億美元。
今年以來，大陸外匯存底累計增加324.49億美元。
市場分析，目前人民幣匯率已經進入舒適區，人民幣匯率可能小幅升值，階段性回到7以內。
申萬宏源表示，近期人民幣匯率預期穩定，CNY、CNH均回升至7以內，有利於緩和2019年底至2020年初潛在的企業外債集中到期壓力。綜合來看，預計至2020年人民幣匯率有望進一步回升至6.8左右。
一德期貨認為，綜合考慮當前外部風險演化及大陸國內宏觀經濟運行態勢，以及外匯市場的調控能力，第四季人民幣匯率並不存在大幅貶值或升值的基礎，適度貶值反而有利於改善PPI通縮，波動彈性增加，總體仍以維穩為主。
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