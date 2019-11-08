親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

首里城大火初檢討：不裝灑水器？「消失5小時」的謎團

為了一個宴會廳...JR東日本租下六福皇宮險破局爆內幕

MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元

2019-11-08 09:18聯合報 記者林則宏／即時報導

指數公司MSCI（明晟公司）8日凌晨發布11月份半年度指數評估結果，如期將A股納入因子從15%提高至20%。本次調整將於11月26日收盤後實施，27日生效，可望為A股帶來約新台幣1.2兆元的增量資金。

MSCI表示，MSCI中國指數將增加204檔中國A股，其中189家為中盤股，現有268個成份股的納入因子將從15%增至20%。A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的權重，將因此分別提升至12.1％和4.1％。

據《澎湃新聞》報導，根據早前公布的計畫，MSCI指數2019年將分三步將A股的納入因子從5%提高到20%。

第一步，2019年5月半年度調整中A股大盤股納入因子從5%提升至10%，並納入符合條件的創業板個股，納入因子為10%。

第二步，2019年8月指數季度調整，大盤股納入因子從10%提升至15%。

第三步，2019年11月指數半年度調整，大盤股納入因子從15%提升至20%，並納入中盤股，納入因子為20%。

澎湃新聞指出，對於今年MSCI納入A股最後一次「擴容」，機構觀點普遍認為，這也是年初至今最大的一次擴容。

中金公司表示，根據追蹤MSCI指數的資金規模，靜態估算本次指數調整對A股的增量資金（主動+被動）規模約為350億美元至400億美元（約合新台幣1.05兆元至1.2兆元），較今年5月和8月兩次調整的估算資金流入（約230億美元）高出約50%至70%。

《經濟參考報》指出，2019年以來，各大國際指數密集對A股納入或者擴容，中國股市正愈來愈多地受到全球資本關注。據大陸央行最新統計，截至今年第3季末，外資持有中國股票、債券規模分別達到人民幣1兆7,685.54億元、2兆1,840.75億元，雙雙創下有記錄以來的新高。

報導稱，外資近期仍加速流入A股。據股市資訊系統WIND的統計，僅11月前五個交易日，中港「互聯互通」機制下的北向資金淨流入就達到196.35億元，其中「滬股通」淨流入101.64億元，「深股通」淨流入94.71億元。2019年以來，通過「互聯互通」累計淨流入資金更已達2,379.46億元。

MSCI宣布，本月27日起，將A股納入因子從15%提高至20%。（中新社）
MSCI宣布，本月27日起，將A股納入因子從15%提高至20%。（中新社）
分享

MSCIA股

相關新聞

李嘉誠「應急錢」今起申請 首波先救餐飲業

2019-11-08 00:43

外資金融業務限制 陸全面取消

2019-11-08 00:00

上海外商投資服務平台 啟動

2019-11-08 01:50

上海電子口岸區塊鏈聯盟 成立

2019-11-08 01:49

上海快遞員 月薪逾9千

2019-11-08 01:49

河北滄州30輛載人自駕車 駛上街頭

2019-11-08 01:49

投資320億 唐山LNG 快速推進中

2019-11-08 01:49

中亞班列定制化 專車愈開愈多

2019-11-08 01:49

閩西客家文化保護區 加速建設

2019-11-08 01:49

重慶陸海新通道建設 400企業洽談

2019-11-08 01:49

中新互聯互通 總額達270億美元

2019-11-08 01:49

大陸科技部啟動6G研發

2019-11-08 00:00

比亞迪和豐田將合資成立純電動車研發公司 各出資50%

2019-11-07 21:01

今日波動大 在岸、離岸人民幣收復7關口

2019-11-07 17:57

滴滴順風車7城「復活」 女客晚上8點後禁乘惹議

2019-11-07 17:13

富比世發布2019中國富豪榜 「雙馬」連莊

2019-11-07 16:26

5G才起步 中國科技部成立6G小組

2019-11-07 16:20

聯想Q2營收連9成長 淨利潤年增20%

2019-11-07 15:31

雙11快遞員「薪」情好 上海、北京、杭州居前3名

2019-11-07 14:42

中金估：2021年大陸CPI下調豬肉權重

2019-11-07 14:29

機構估：未來15年大陸GDP均速4.4% 人民幣匯率5.58

2019-11-07 14:04

2019中國富豪榜 馬雲身價1.18兆元 蟬聯首富

2019-11-07 12:00

沙國石油公司IPO 大陸央企傳注資100億美元

2019-11-07 11:50

高盛預期 大陸經濟明年「保6」無望

2019-11-07 10:51

人民幣中間價創3個月新高 但即期匯率又「破7」

2019-11-07 10:32

人民幣中間價7.0008 創近3月新高

2019-11-07 10:26

遼寧營口沿海銀行爆發擠兌 官方澄清「錢是安全的」

2019-11-07 09:12

海南將辦國際圖書博覽會

2019-11-07 03:09

富邦華一銀行 重慶開業

2019-11-07 03:07

大陸數位經創試驗區 推動4新

2019-11-07 03:06

滴滴車整改 11╱20起陸續在7城市上架

2019-11-07 03:06

亞投行行長：確保東協每筆投資 不能帶來債務

2019-11-07 03:05

產業結構調整 陸發布指導目錄

2019-11-07 03:05

寧台產業合作 簽約逾500億台幣

2019-11-07 03:03

陸恢復進口加拿大豬牛肉 陸：肯定加國有錯就改

2019-11-06 22:26

大陸前三季通信設備增加值年增7.1%手機產量年降6.4%

2019-11-06 22:18

「雙11」將至 近八成大陸消費者將抵制美國貨

2019-11-06 22:01

商務部進博會首辦台灣名優食品推介對接會

2019-11-06 21:52

劉憶如：全球陷入負利率 退休族、存款族衝擊最大

2019-11-06 21:34
看更多

熱門文章

無悔！正妹吃播一年身材大走樣 狂胖30公斤尖下巴消失

2019-11-07 10:54

八點檔？面試竟遇前女友 男求復合結局惹哭眾人

2019-11-07 13:04

陸版誠品「被關門」 官方稱違建 其實原因是…

2019-11-07 11:00

半年沒吃豬肉？陸婚宴豬蹄膀一上餐桌 立刻秒殺搶光

2019-11-07 16:15

機構估：未來15年大陸GDP均速4.4% 人民幣匯率5.58

2019-11-07 14:04

港中大畢業禮 學生戴口罩遊行 陸生突亮刀

2019-11-07 11:09

陸委會：領大陸旅遊證件 不會註銷戶籍

2019-11-08 00:12

外長吳釗燮：如經濟差威脅中共合法性 兩岸恐軍事衝突

2019-11-07 13:59

大陸惠台措施 翁章梁：台灣人才往大陸去是大問題

2019-11-07 13:15

對台26條措施 李大維：效果有限 還有威脅更大的

2019-11-07 11:00

京滬高鐵IPO遭質疑 正式員工竟只有42人

2019-11-07 15:31

中國宣布大幅鬆綁外資 取消金融機構經營限制

2019-11-07 19:28

比特大陸2創始人奪權互咬 詹克團：以法律武器回擊

2019-11-07 16:47

人民日報談26條「台灣不接 大陸照做」

2019-11-08 00:17

香港天空見「鳳凰雲」 網祈願：如火鳳凰浴火重生

2019-11-07 17:41

2019中國富豪榜 馬雲身價1.18兆元 蟬聯首富

2019-11-07 12:00

比亞迪和豐田將合資成立純電動車研發公司 各出資50%

2019-11-07 21:01

李嘉誠「應急錢」今起申請 首波先救餐飲業

2019-11-08 00:43

富比世發布2019中國富豪榜 「雙馬」連莊

2019-11-07 16:26

26條逼迫台接受一國兩制？陸：民進黨混淆視聽

2019-11-07 19:19

對岸稱26條「真金白銀」 陸委會諷：是「鍍金水銀」

2019-11-07 18:40

人民幣中間價創3個月新高 但即期匯率又「破7」

2019-11-07 10:32

高盛預期 大陸經濟明年「保6」無望

2019-11-07 10:51

外資金融業務限制 陸全面取消

2019-11-08 00:00

110歲人瑞慶生 101歲妹妹祝壽不缺席

2019-11-07 13:26

習近平10日出訪希臘、巴西 拓展中歐關係 直搗美國後院

2019-11-08 00:37

今日波動大 在岸、離岸人民幣收復7關口

2019-11-07 17:57

大火嚴重損毀 大陸文物專家將參與巴黎聖母院修復

2019-11-07 12:20

港建制派議員發起遊行 選管會籲選舉和平有序

2019-11-07 19:24

5G才起步 中國科技部成立6G小組

2019-11-07 16:20

沙國石油公司IPO 大陸央企傳注資100億美元

2019-11-07 11:50

MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元

2019-11-08 09:18

台灣人張國品創奇蹟 讓文化沙漠飄書香

2019-11-08 00:24

上海超級工廠 特斯拉願景成敗在此一舉

2019-11-07 10:49

王思聰變老賴？被追討1.5億 法院：列入被執行人名單

2019-11-07 16:11

陳同佳出獄逾2週 陸委會：委任律師可聯繫窗口

2019-11-07 18:32

雙11快遞員「薪」情好 上海、北京、杭州居前3名

2019-11-07 14:42

遼寧1銀行爆擠兌 官闢謠：錢安全

2019-11-07 13:28

上海快遞員 月薪逾9千

2019-11-08 01:49

中山大學逾10位兩岸研究學者 傳電郵遭駭達3年

2019-11-07 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top