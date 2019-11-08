MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元
指數公司MSCI（明晟公司）8日凌晨發布11月份半年度指數評估結果，如期將A股納入因子從15%提高至20%。本次調整將於11月26日收盤後實施，27日生效，可望為A股帶來約新台幣1.2兆元的增量資金。
MSCI表示，MSCI中國指數將增加204檔中國A股，其中189家為中盤股，現有268個成份股的納入因子將從15%增至20%。A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的權重，將因此分別提升至12.1％和4.1％。
據《澎湃新聞》報導，根據早前公布的計畫，MSCI指數2019年將分三步將A股的納入因子從5%提高到20%。
第一步，2019年5月半年度調整中A股大盤股納入因子從5%提升至10%，並納入符合條件的創業板個股，納入因子為10%。
第二步，2019年8月指數季度調整，大盤股納入因子從10%提升至15%。
第三步，2019年11月指數半年度調整，大盤股納入因子從15%提升至20%，並納入中盤股，納入因子為20%。
澎湃新聞指出，對於今年MSCI納入A股最後一次「擴容」，機構觀點普遍認為，這也是年初至今最大的一次擴容。
中金公司表示，根據追蹤MSCI指數的資金規模，靜態估算本次指數調整對A股的增量資金（主動+被動）規模約為350億美元至400億美元（約合新台幣1.05兆元至1.2兆元），較今年5月和8月兩次調整的估算資金流入（約230億美元）高出約50%至70%。
《經濟參考報》指出，2019年以來，各大國際指數密集對A股納入或者擴容，中國股市正愈來愈多地受到全球資本關注。據大陸央行最新統計，截至今年第3季末，外資持有中國股票、債券規模分別達到人民幣1兆7,685.54億元、2兆1,840.75億元，雙雙創下有記錄以來的新高。
報導稱，外資近期仍加速流入A股。據股市資訊系統WIND的統計，僅11月前五個交易日，中港「互聯互通」機制下的北向資金淨流入就達到196.35億元，其中「滬股通」淨流入101.64億元，「深股通」淨流入94.71億元。2019年以來，通過「互聯互通」累計淨流入資金更已達2,379.46億元。
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