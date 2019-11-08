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中新互聯互通 總額達270億美元

2019-11-08 01:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市中新示範項目管理局7日發布消息，中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目正式啟動四年以來，中新雙方共簽約199個合作項目，總金額達270億美元，對西部地區以及「一帶一路」沿線區域的示範性、輻射性持續增強。

新華社報導，中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目于2015年11月7日正式啟動，是中國與新加坡繼中新蘇州工業園、天津生態城之後的第三個政府間合作項目，主要涵蓋金融服務、航空產業、交通物流和信息通信四大重點合作領域。

重慶市中新示範項目管理局局長韓寶昌表示，在金融服務領域，中新雙方已建立多樣化的跨境融資渠道，重慶、四川、陜西、青海、新疆、廣西、雲南等西部省區市通過中新示範項目實現的國際商業貸款、跨境發債、不動產投資信託等跨境融資項目達到107個，總金額已達109.4億美元，其加權平均綜合融資成本較重慶市平均貸款利率約低1.4個百分點。

同時，新加坡普洛斯金控、獅岩毅鳴基金、偉仕小額貸款等金融機構相繼在重慶註冊成立。中新雙方企業合資設立的股權投資基金已設立物流、大數據等多個基金，基金管理規模已達84.1億元。

在航空產業領域，「重慶-新加坡」航班從四年前的每週5班增加至每週14班，形成便捷的中新互聯互通空中走廊。同時，中新雙方合作組建的中新機場商業合作公司正式投入運營，有助於提升重慶機場商業服務品質。

另外，中新雙方正在規劃建設航空產業園，打造集航空維修、物流、培訓、金融於一體的航空產業集群。

在交通物流領域，中新合作打造的陸海新通道已成為西部地區最便捷的出海通道。截至今年9月底，國際鐵海聯運、國際鐵路聯運、跨境公路運輸三種運營組織方式均已實現常態化運行。

中新雙方合作建設的中新（重慶）多式聯運示範基地、輝聯埔程智慧物流園等項目也已正式啟動。

在信息通信領域，中新（重慶）國際互聯網數據專用通道正式啟動運營，中新智慧城市建設也正圍繞智慧畜牧業、智慧旅遊等領域開展試點合作。另外，渝新數字經濟合作也得以拓展，如新加坡新科電子在重慶兩江新區設立中國西部總部及研發中心；重慶譽存科技公司與新加坡企業合作打造的中新企業大數據平台啟動上線等。

新加坡機場

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