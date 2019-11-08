重慶陸海新通道建設 400企業洽談

2019-11-08 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「金融支持陸海新通道建設對接會」5日在重慶舉行，來自通道沿線13個省區市，以及新加坡、越南、印度尼西亞和馬來西亞四國的400家境內外園區、基礎設施建設、製造業、貿易企業的近1000位客戶代表參加現場洽談。

中新社報導，重慶市副市長李波介紹，陸海新通道是在中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目（即中國與新加坡第三個政府間合作項目，簡稱中新互聯互通項目）框架下，以重慶為運營中心，推動西部大開髮形成新格局的戰略通道；聯接絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的陸海聯動通道；支撐西部地區參與國際經濟合作的陸海貿易通道；促進交通、物流、經濟深度融合的綜合運輸通道。

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截至2019年9月，陸海新通道鐵路聯運班列累計開行103班，東盟班車累計開行1652車次，國際鐵海聯運班列累計開行1349班，輻射84個國家和地區、200多個港口。

中國人民銀行國際司司長朱隽表示，中新金融合作在金融科技監管合作方面取得深入進展，並正在積極探討金融市場互聯互通等方面的合作，以共同支持中新、中國和東盟的經濟經貿發展。陸海新通道是深化中國西部省份與東盟國家等開展金融合作、擴大金融開放的重要渠道。中國西部企業「走出去」參與東盟合作會產生大量資金需求，促進資金融通將發揮重要作用。

此次對接會採用「線上+線下」撮合模式，實現「現場撮合簽約、線上實時反饋」。中國建設銀行監事長王永慶介紹，這是建設銀行首次利用在線智能撮合平台支持跨境企業對接會，幫助東盟國家和境內數百家企業實現跨境需求精準匹配。後續國際版上線後，將打破時區和地理界限，聯通多渠道數據源，對海量跨境交易信息進行智能匹配和對接，幫助通道沿線企業解決信息不對稱問題，降低跨境交易成本。