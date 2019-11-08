中亞班列定制化 專車愈開愈多

2019-11-08 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



安徽江淮汽車集團股份有限公司國際公司最近忙著將140台各種車型所需要的散件、配件「裝車」，準備下周運往哈薩克斯坦的整車工廠進行組裝。承運這52個貨櫃的是合肥國際內陸港發展有限公司與中鐵合肥貨運中心聯合推出的企業「定制號」中亞國際貨運班列。

新華社報導，隨著中國與「一帶一路」國家經貿往來的加深，中外各行業企業的貨運需求持續增長，中歐班列、中亞班列也隨之走向「定制化」，更多貨品從「拼車」轉為「專車」。

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江淮人員稱，在沒有這趟專列之前，他們的汽車訂單只能通過汽車走公路運往阿拉山口，再由客戶自行前來提貨，這種模式只能一輛輛地運輸整車。而現在，來自中亞工廠的訂單可以直接大批量以散件形式，通過專列運輸到當地組裝，效率和運力大大提升。

2014年6月26日，一趟滿載50個貨櫃貨品的列車從合肥出發，沿著寧西—隴海—蘭新線一路向西，經阿拉山口出境，最終到達中亞目的地哈薩克阿拉木圖，全程4954公里。這是「合新歐」國際貨運班列發出的首班車，也是安徽歷史上第一列鐵路國際貨運專列。

合肥貨運中心副主任費康林說，隨著運輸貨品種類、數量、貨值的增長，企業對「定制號」的需求也不斷增加。為此，鐵路部門對定制班列採取全程跟蹤服務，成立專門小組，從裝車方案制定，到裝載加固狀態，沿途層層跟蹤把關，確保班列高質量開行。

未來，「定制號」的貨運半徑將繼續擴大，服務標準也在持續升級。

費康林表示，就像普通人收發快遞一樣，中歐班列也在逐漸實現讓企業「門到門」地收發貨物，同時在產業鏈上也將有更多延伸，從貨代、報關、倉儲，到多式聯運的拓展，以及貨運物流產業基地建設，未來的中歐班列不僅會開行得更加穩定，串聯起更多一帶一路城市，產業附加值和效益也更高。